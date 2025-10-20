ارتفاع معدل البطالة في هونج كونج إلى 3.9% خلال أخر 3 شهور

ارتفع معدل البطالة المعدل موسميا في هونج كونج إلى 3.9% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بـ 3.7% في فترة الثلاثة أشهر السابقة، وفقا لما أعلنته الحكومة المحلية اليوم الاثنين.

ارتفاع البطالة في هونج كونج

وكانت الزيادة أكثر وضوحا في قطاعات العمل الاجتماعي والبناء، وفقا للبيانات الرسمية.

مواجهة تحديات إعادة الهيكلة الاقتصادية

وأشار كريس صن، وزير العمل والرفاهية، إلى أن وضع التوظيف في بعض القطاعات سيستمر في مواجهة تحديات خلال إعادة الهيكلة الاقتصادية، كما أن تزايد الشكوك الخارجية قد يؤثر سلبا على توجهات الشركات نحو التوظيف.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أضاف صن أن التوسع الاقتصادي في هونج كونج من المتوقع أن يدعم نمو الوظائف في الأشهر المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.