اقتصاد

ارتفاع معدل البطالة في هونج كونج إلى 3.9% خلال أخر 3 شهور

هونج كونج

ارتفع معدل البطالة المعدل موسميا في هونج كونج إلى 3.9% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بـ 3.7% في فترة الثلاثة أشهر السابقة، وفقا لما أعلنته الحكومة المحلية اليوم الاثنين.

ارتفاع البطالة في هونج كونج 

وكانت الزيادة أكثر وضوحا في قطاعات العمل الاجتماعي والبناء، وفقا للبيانات الرسمية.

مواجهة تحديات إعادة الهيكلة الاقتصادية

وأشار كريس صن، وزير العمل والرفاهية، إلى أن وضع التوظيف في بعض القطاعات سيستمر في مواجهة تحديات خلال إعادة الهيكلة الاقتصادية، كما أن تزايد الشكوك الخارجية قد يؤثر سلبا على توجهات الشركات نحو التوظيف.

ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 6.3% خلال أغسطس

هونج كونج تجلي آلاف السكان بعد اكتشاف قنبلة أمريكية

وعلى الرغم من هذه التحديات، أضاف صن أن التوسع الاقتصادي في هونج كونج من المتوقع أن يدعم نمو الوظائف في الأشهر المقبلة.

