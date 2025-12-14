خبير استراتيجي: سياسات ترامب المنحازة لإسرائيل تهدد صورة أمريكا

18 حجم الخط

حذر الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والخبير الاستراتيجي، من خطورة السياسات الأمريكية التي اتبعها الرئيس دونالد ترامب، مؤكدًا أنها خلقت حالة من العداء تجاه الولايات المتحدة ودفعت بالمنطقة إلى منعطف بالغ الخطورة.

وفي تصريح خاص لـ"فيتو"، أكد الدكتور أنور أن قرارات ترامب المنحازة بشكل واضح للاحتلال الإسرائيلي، والتغاضي عن انتهاكات وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، تسببت في تفاقم الأوضاع.

وأشار إلى أن المشهد السوري يعكس ذات السياسة، حيث تسعى إسرائيل لاحتلال أراضٍ جديدة وتسمي ذلك "بالتنازل"، بينما يفرض الجانب الأمريكي وجوده في شمال شرق سوريا حتى بعد مجيء حكومة الشرع، التي لم يكن من أولوياتها إخراج القوات الأمريكية.

ترامب يفرض “سياسة الأمر الواقع”

وأوضح الخبير الاستراتيجي أن قرارات ترامب فرضت سياسة "الأمر الواقع" على دول العالم، سواء بفرض الرسوم الجمركية، أو حصار فنزويلا، أو التهديد لحركة حماس، أو التواجد العسكري في سوريا.

وأكد الدكتور أنور أن نتيجة هذه السياسات هي "وجود مرارة لدى الشعب السوري"، وهو ما أدى إلى الهجوم الفردي الأخير الذي أسقط ستة أمريكيين، تم الاعتراف بثلاثة منهم.

ورأى أن هذا الأمر يتطلب من الولايات المتحدة مراجعة حساباتها، خاصة وأن المشكلة الجوهرية تكمن في "محاولة احتلال أراضي الغير الغنية بالثروات".

القوات الأمريكية مطالبة بمراجعة حساباتها

وفيما يتعلق بالهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في سوريا، أشار الدكتور أنور إلى أنه "غير معروف حتى الآن" ما إذا كانت تقف وراءه تنظيم داعش بعد تصريحات ترامب والشرع، أو أنها قوات تابعة للشرع.

وتابع أنور قائلًا: “بالتالي لن تكون هناك ضمانات للقوات الأمريكية وعليها مراجعة حساباتها خاصة وأن قرارات ترامب تدخل المنطقة لمنعطف بالغ الخطورة”.

