مسلسلات رمضان 2026، حلقة ذكر لمصطفى شعبان ضمن أحداث مسلسل درش

تشهد أحداث مسلسل درش الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026، ظهوره في إحدى حلقات الذكر بأحد أحياء الحسين.

والشخصية التي يظهر بها مصطفى شعبان في حلقات الذكر ضمن أحداث مسلسل درش وهي الشخصية الثانية التوأم له.

ويعكف صناع مسلسل "درش" الذي يقوم ببطولته النجم مصطفى شعبان على إنهاء اللمسات الأخيرة استعدادًا لانطلاق تصوير العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان 2026.

وكانت قد علمت فيتو من مصدر مقرب من الفنان مصطفى شعبان، أن الأخير سيقدم في المسلسل شخصية توأم ينشأ في أسرة بسيطة، إلا أن أحدهما يتعرض لحادث يفقده الذاكرة، لتتعقد الأحداث وتتغير مجريات القصة في إطار درامي مليء بالمفاجآت.

وتشارك الفنانة عايدة رياض ضمن أبطال العمل، حيث تؤدي شخصية والدة مصطفى شعبان، بعد ترشيح عدد من الفنانات لهذا الدور قبل الاستقرار عليها.

ويشهد المسلسل التعاون الأول بين مصطفى شعبان والكاتب محمود حجاج، إذ يراهن الثنائي على تقديم حكاية جديدة وجذابة تنتمي إلى الدراما الشعبية التي حقق فيها شعبان نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة ولا يزال العمل في مرحلة الكتابة وسط توقعات بتقديم معالجة درامية مختلفة تعزز من عنصر التشويق.

ويتكون مسلسل "درش" من 30 حلقة، وتبدأ تحضيراته خلال الفترة القريبة المقبلة تمهيدًا لبدء التصوير.

والعمل من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج أحمد خالد أمين الذي سبق وتعاون مع مصطفى شعبان في رمضان الماضي من خلال مسلسل "حكيم باشا".

أبطال مسلسل حكيم باشا

وشارك في مسلسل “حكيم باشا” وقتها كل من: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، يارا قاسم، هايدي رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، وآخرين.

