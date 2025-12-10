الأربعاء 10 ديسمبر 2025
تحقيق أمريكي في وفيات يحتمل ارتباطها بلقاحات كورونا

أعلن متحدث باسم وزارة الصحة الأمريكية، أن إدارة الأغذية والعقاقير تجري تحقيقات في وفيات يحتمل أن تكون مرتبطة بلقاحات كورونا في فئات عمرية مختلفة، ولم يحدد المتحدث تلك الفئات.

يشار إلى أن مفوض إدارة الأغذية والعقاقير مارتي ماكاري، قال في وقت سابق إن الإدارة تحقق في أسباب بعض الوفيات التي حدثت بين الشباب، وما إذا كانت مرتبطة بلقاحات كورونا أم لا.. فيما أشار كبير المسؤولين الطبيين والعلميين في ذات الإدارة، فيناي براساد في مذكرة خاصة، إلى أن لقاحات كوفيد 19، ربما ساهمت في وفاة نحو 10 أطفال، بسبب التهابات في القلب. 

من جانبها، أكدت بعض الشركات المصنعة للقاحات كورونا، أنه لا توجد مخاوف جديدة او غير معلنة تتعلق بالآثار الجانبية لتلك اللقاحات.

وزارة الصحة الأمريكية لقاحات كورونا كورونا علاج كورونا ​الولايات المتحدة الامريكية

