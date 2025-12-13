محامي شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة إفلاسها وإعلانها الاعتزال وحرمانها من بناتها

18 حجم الخط

طالب ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب ووكيلها القانوني، وسائل الإعلام ومواقع الأخبار بتحري الدقة قبل نشر أي أخبار عن الفنانة، مؤكدًا أن الشائعات الأخيرة حول منعها من رؤية بناتها عارية تمامًا من الصحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن الموسيقار محمد مصطفى استغرب هذه الأخبار، مشيرًا إلى أنه مستشار ومحامي الفنانة أيضًا، وقد فوجئ بما تم تداوله.

شيرين عبد الوهاب في مصر والتحضير لأغاني ومفاجآت جديدة

وأكد محامي الفنانة أن شيرين عبد الوهاب ليست خارج البلاد لتلقي علاج، بل موجودة في مصر، وتستعد حاليًا لأعمال فنية جديدة، مشيرًا إلى أنها تحضر لأغاني ومفاجآت قادمة، وأن صوتها كما هو، لا يختلف عليه أحد، وأن حالتها الفنية والمهنية جيدة جدًا.

بنات شيرين مع والدتهن وزيارات متبادلة مع الأب

أوضح قنطوش أن البنات موجودات مع شيرين، وهناك زيارات متبادلة مع والدهن، نافيًا وجود أي منع من قبل الأب، وأن التواصل مع البنات يتم بشكل دوري، سواء عبر الهاتف أو اللقاءات المباشرة في الأمور المهمة، مشددًا على أن الوضع العائلي الحالي مستقر وبصورة طبيعية.

الحالة المالية لشيرين عبد الوهاب: ثروة عقارية وحسابات مصرفية منتعشة

وحول الأوضاع المالية للفنانة، أوضح المحامي أن الفنانة شيرين لا تعاني أي أزمات مادية، وأن لديها ثروة عقارية ضخمة، وحساباتها المصرفية منتظمة، نافيًا أي شائعات عن بيع ممتلكاتها أو مشاكل مالية، مؤكدًا: "نمسك الخشب، أمورها ممتازة جدًا".

نفي الاعتزال: شيرين عبد الوهاب مستمرة وتتعامل مع ملحنين وموزعين

وأفاد المحامي بأن شيرين لا تنوي الاعتزال، وأنها مستمرة في نشاطها الفني، وتتعاون حاليًا مع شعراء وملحنين لإصدار أغان جديدة، مشيرًا إلى أن كل الأخبار التي تروج لاعتزالها مغلوطة تمامًا.

وختم ياسر قنطوش حديثه بتوجيه رسالة للصحافة والجمهور، قائلًا: "الست كل يوم تلاقي حاجة مكتوبة عنها ولم تحصل، وأنا شخصيًا كمحامي أستغرب هذه الشائعات"، مؤكدًا على أهمية تحري الدقة قبل نشر أي معلومات عن الفنانة لتجنب إثارة القلق أو الالتباس بين جمهورها.

