طارق الشناوي يكشف سر الخلاف الذي وقع بين عمار الشريعي وسعاد حسني

أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن الملحن الكبير عمار الشريعي يعد من أبرز الموهوبين الذين برزوا في العالم العربي، مشيرًا إلى أن مسيرته الموسيقية بدأت كعازف أكورديون ثم أورج، قبل أن يتحول إلى ملحن مبدع قدم عشرات الألحان للأطفال، وألحانًا عاطفية ووطنية، مؤكّدًا أن مكانته الفنية وقيمته الإبداعية كبيرة جدًا ولا تضاهى.

تعاون فريد مع كمال الطويل في شراكة موسيقية استثنائية

وأوضح الشناوي، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «كل الكلام» الذي يقدمه عمرو حافظ على قناة الشمس، أن الموسيقار عمار الشريعي تعاون مع الملحن كمال الطويل في ألحان مشتركة، وهو تعاون نادر في تاريخ الموسيقى العربية، حيث رأى الطويل أن عمار يستحق هذه الشراكة الفنية المتميزة، ما أضاف بعدًا جديدًا لأعمالهما المشتركة.

الخلاف مع سعاد حسني: سوء تفاهم انتهى قبل رحيل الفنانة

وأشار الشناوي إلى الخلاف الذي وقع بين عمار الشريعي والفنانة سعاد حسني، موضحًا أنه نشأ نتيجة عدم ذكر اسم عمار في أحد الأسئلة الموجهة لسعاد حسني، وفق رواية كمال الطويل، لكنه أكد أن المشكلة انتهت قبل رحيل الفنانة ولم تؤثر على مسار التعاون الفني بينهما.

ألحان خالدة رغم الخلافات: "شيكولاتة" و"خالي البيت"

ولفت الشناوي إلى أن هذه الخلافات لم تمنع استمرار إنتاج أعمال ناجحة، مثل أغنيتي «شيكولاتة» و«خالي البيت»، اللتين غنتهما الفنانة فاطمة عيد، مضيفًا أن هذه الألحان لا تزال مرتبطة بالذاكرة السمعية للجمهور، وتبرز قيمة الشريعي الفنية وقدرته على ترك بصمة دائمة في تاريخ الموسيقى العربية.

