ثقافة وفنون

ميرفت القفاص تكشف أسرارا جديدة في حياة عمار الشريعي

عمار الشريعي، فيتو
عمار الشريعي، فيتو
قالت الإعلامية ميرفت القفاص، أرملة الفنان عمار الشريعي: إن زوجها كان إنسانًا رائعًا بجانب كونه فنانًا عظيمًا، حيث كان خفيف الظل ومحبوبًا، ويظهر صادقًا أمام الناس وفي البيت، مؤكدة أن حياته الفنية مليئة بالمحطات المميزة، بداية من أعمال الغناء إلى السينما والدراما التلفزيونية، وصولًا إلى الأغاني الفردية وأعمال الأطفال.

 

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة CBC : إن التعاون الفني بين عمار الشريعي والشاعر سيد حجاب كان له أثر كبير في الدراما التلفزيونية، مشيرة إلى أن الموسيقى التصويرية التي قدمها ما زالت عالقة في أذهان الجمهور، وأن أعماله للأطفال مثل أغاني "توت توت" شكلت جزءًا من ذكريات الأجيال الصاعدة.

 

إرث عمار الشريعي

وأكدت الإعلامية أن إرث الشريعي الموسيقي سيظل خالدًا في الذاكرة الفنية والموسيقية، وأنها ستستمر في إبراز أعماله وخباياه الفنية مع دعم الأبناء لمشاركة هذا الإرث، لتبقى موسيقاه حاضرة دائمًا في وجدان الشعب العربي كله.

عمار الشريعي

 

عمار الشريعى ، موسيقار وملحن بارز، بدأ رحلته في عالم الموسيقى من شارع محمد علي، حيث عُرف بمهارته في العزف على العديد من الآلات. اعتمدته الإذاعة المصرية عازفًا، وكانت أولى ألحانه مع شادية في أغنية "أقوى من الزمن". 

 

 

