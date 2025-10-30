احتقره حمدي أحمد ورفضته سعاد حسني، كواليس فيلم "القاهرة 30" قبل خروجه للنور

منذ ما يقرب من ستين عامًا وفي 30 أكتوبر 1966 عُرض الفيلم العربي “القاهرة 30” عن قصة نجيب محفوظ، كتب السيناريو وأخرجه صلاح أبو سيف. الفيلم يحمل قالبًا دراميًّا تراجيديًّا يصعب على العامة فهمه ــ كما ذكر النقاد ــ واحتل المرتبة الثامنة ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في السينما.

وقد كشف المخرج محمد عبد العزيز كواليس تجربة العمل مع نجيب محفوظ والمخرج صلاح أبو سيف كمساعد مخرج: بدأ تصوير الفيلم عام 1965، وأخذ مراحل كثيرة ما بين إعداد السيناريو واختيار أماكن التصوير ودراسات كاملة ومتكاملة عن القاهرة سنة 1930 بكل أجوائها وحياتها السياسية وظروفها الاقتصادية والملابس وموديلات السيارات وإعلانات الشوارع وكل ما يخص القاهرة.

المخرج اختار سعاد حسني للدور

وأضاف أنه منذ اللحظة الأولى كان الاختيار الأول لبطولة فيلم “القاهرة 30”، السندريلا سعاد حسني التي رفضت الدور، ولكن صلاح أبو سيف صمم على تجسيدها للدور، بينما هي كانت ترفض من باب إحساسها أن الفيلم يحمل قالبًا دراميًّا تراجيديًّا ثقيلًا على الجمهور وفي هذا الوقت كانت تشارك في فيلم “الثلاثة يحبونها” وأفلام خفيفة، واستمرت المشكلة بسبب عدم الوصول إلى اتفاق مع سعاد حسني، حتى إننا نفذنا 14 يوم تصوير من الفيلم بدون البطلة.

محجوب عبد الدايم



وتابع محمد عبد العزيز: وخلال هذه الفترة كانت تتواجد معنا في البلاتوه الفنانة نادية لطفي التي كانت ترغب بشدة ومتحمسة حماسًا جنونيًّا في خطف دور سعاد حسني، وتأتي كل يوم وتحاول إقناع صلاح أبو سيف ببطولة الفيلم دون جدوى، ولكنه ظل منتظرًا سعاد حسني حتى اللحظة الأخيرة، وأرسلنا للسندريلا وقمت بتلقينها، وكان رأيها أن الفيلم ثقيلًا، والناس لا تحب هذه النوعية، فقط تحب الأفلام الخفيفة، فقلت لها: الفيلم سيكون علامة مهمة في تاريخك الفني.

إحسان عشيقة قاسم بك

فيلم “القاهرة 30” روائي تدور أحداثه حول محجوب، ريفي ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن حياة أفضل. عندما يطلب مساعدة صديقه سالم للعثور على وظيفة، لا يكتفي سالم بإيجاد وظيفة له في الوزارة التي يعمل بها، بل يجد له عروسًا أيضًا، لكن العروس هي عشيقة قاسم بك.

الرقابة ترفض السيناريو

“القاهرة 30” قصة كتبها نجيب محفوظ ونشرها باسم “القاهرة الجديدة” عام 1945، وعندما تقدم المخرج صلاح أبو سيف بالقصة إلى الرقابة للتصريح بتقديمها في السينما رفضت الرقابة السيناريو المعد للقصة، لكن قام المخرج صلاح أبوسيف بمحاولات مستمرة مع الرقابة على السينما لكي توافق له على إخراجها ولكن بعد حذف مشاهد منها.

عبد العزيز مكيوى “على طه”



والغريبة أنه عندما تولى الأديب نجيب محفوظ رئاسة الرقابة على المصنفات وعرض عليه صلاح أبو سيف القصة لإجازتها رفض وقال: ضميري لا يسمح بالموافقة على عمل رفضه غيري لمجرد أني صاحب قصته، لكن استطاع المنتج جمال الليثي وكان رئيس شركة القاهرة للإنتاج السينمائي الحصول على التصريح من الرقابة بإنتاج الفيلم عام 1966، وكان رئيسها وقتئذ عبد الرحيم سرور، واختار له صلاح أبو سيف اسم القاهرة 30.

حسناء ضحية المجتمع

من نجوم الفيلم الفنان الراحل عبد العزيز مكيوى ــ وكان وجهًا جديدًا ــ وقام بدور علي طه في الفيلم الذي أحب إحسان شحاتة ــ وهي سعاد حسني، وقد تميز بالثورية وحب الوطن، أما دور السندريلا فهو إحسان شحاتة تلك الجميلة الحسناء التي وقعت ضحية مجتمع فاسد عاشت فيه فهي طالبة معهد التربية٬ والتي تنتمي لأسرة شديدة الفقر٬ مثقلة بأعباء الحياة٬ ولكن فقرها لم ينسها أنها أنثى ليس ذلك فقط، بل هي أنثى شديدة الجمال وتقع في حب الطالب الثوري “علي طه”، وتقع إحسان فريسة التناقض في هذا المجتمع، الفقر لا يرحم وأشقاؤها بطونهم جائعة.



أما “محجوب عبد الدايم” أو حمدي أحمد الشاب الجامعي الفقير الذي يعبر عن اتجاه انتهازي نفعي لا أخلاقي، وهو صريح في هذا في تحدٍّ للضمير للمجتمع. نتيجة ذلك يبيع محجوب شرفه ويقبل أن يشاركه رجل سلطة في زوجته الشابة مقابل الترقي الوظيفي والاستقرار المالي والوجاهة الاجتماعية، ويكفي أن محجوب هو صاحب أشهر “طظ” في السينما المصرية.

أحمد مظهر مع سعاد حسني



“قاسم بيه” أحمد مظهر وزير المعارف الوسيم الثري الذي يجري وراء شهواته دون النظر لمنصبه الحكومي الهام، وهو ما جعله يبحث عن ستار ليخفي وراءه علاقته المحرمة بـ"إحسان" التي وقع في غرامها ليس حبًّا لشخصيتها ولكن إرضاء لشهواته.

أحمد توفيق وحمدي أحمد



سالم الإخشيدي الذي جسد دوره الفنان القدير أحمد توفيق وهو ابن القرية التي نشأ بها “محجوب عبد الدايم” وفي نفس الوقت يعمل مديرًا لمكتب “قاسم بيه” وهو نموذج صريح للشخص الذى يتنازل عن مبادئه في سبيل الوصول للمناصب.

الفيلم مليء بالصراعات النفسية لدى أبطاله، ويطرح أفكارًا عن الحرية والاشتراكية والفقر والأخلاق، والفساد السياسي، وهو مأخوذ عن رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ “القاهرة الجديدة”، والفيلم كان عودة لصلاح أبو سيف للسينما بعد غياب 3 سنوات.

فيلم “القاهرة 30” من إنتاج شركة القاهرة للسينما، ويذكر أن جميع أبطال الفيلم رحلوا عن عالمنا، وقد تضمنت أحداث الرواية

أحمد مظهر في دور قاسم بك

حديث الأديب نجيب محفوظ عن انحرافات وزير من الوزراء وحياته السرية وفضائحه واستغلاله لنفوذه ومكانته كوزير، وقد اختار صلاح أبو سيف أحمد مظهر لأداء دور الباشا وزير المعارف، في فترة حكم إسماعيل صدقي باشا، التي ألغى فيها الدستور وألغى مجلس النواب وحكم مسنودًا من القصر والاحتلال الإنجليزي، وأطاح بكل أطياف القوى الوطنية وسلم البلد إلى حياة الرذيلة والفساد، وكان من الطبيعي أن تقوم ضده الثورات وتحاربه وتندد به، وكان المشهد الأخير من “القاهرة 30” والمنشورات تملأ الشوارع في محطة مصر.

زواج إحسان شحاتة من محجوب

وفي القاهرة 30 تتزوج إحسان من محجوب عبد الدايم زواجًا صوريًّا حتى يتسنى للباشا ـ أحمد مظهر ـ أن يقيم علاقته بها دون أن يكشف سره أحد، ومحجوب عبد الدايم الصديق لعلي طه المستعد لبيع ضميره ومبادئه ويعلن ذلك صراحة بلا خجل، وهو صاحب عبارة “طظ” التي ظل يرددها طوال الفيلم، لتبيع إحسان ضميرها أيضًا.

سعاد حسنى وحمدى أحمد



وقال المخرج صلاح أبو سيف: “إن إحسان شحاتة في القاهرة 30 ترمز لمصر في حقبة الثلاثينيات وقت وجود الاحتلال، وقامت ببطولته سعاد حسني، حمدي أحمد في أول أدواره وعبد المنعم إبراهيم وأحمد مظهر وشفيق نور الدين وتوفيق الدقن وأحمد توفيق، وشارك في كتابة السيناريو وفية خيرى وصلاح أبو سيف وعلي الزرقاني وكتب الحوار لطفي الخولي”.

رفض نجيب محفوظ حمدي أحمد

وتعليقًا على الفيلم عند عرضه قال الفنان حمدي أحمد الذي أدى دور محجوب عبد الدايم بامتياز إن الأديب نجيب محفوظ صاحب القصة لم يكن مقتنعًا بترشيحه للدور، لكونه وقتها في بداياته الفنية، حتى إنه استقبله بطريقة سيئة على اعتبار أن دوره شخصية حقيرة سمحت بالتنازل عن كرامتها من أجل المال والسلطة باعتباره قوادًا بزواجه من إحسان، لكنه بعد مشاهدته لأدائه في الفيلم غير رأيه واعترف بإجادته التامة للدور.

