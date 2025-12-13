الصحة: رصد مخالفات جسيمة بمراكز علاج إدمان غير مرخصة تهدد حياة النزلاء

18 حجم الخط

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن ملف الصحة النفسية يحمل رسائل بالغة الأهمية، في مقدمتها الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بملف الصحة النفسية وعلاج الإدمان، مؤكدًا وجود رقابة ومتابعة مستدامة على جميع الأماكن التي تتعامل مع هذه الفئة، باعتبارها من الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى رعاية خاصة وحماية قانونية وصحية.

مخالفات بمراكز علاج الإدمان تهدد صحة النزلاء

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، أن ما جرى رصده داخل بعض مراكز علاج الإدمان لا يقتصر على مخالفات إدارية، بل يصل إلى مخالفات جسيمة تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة النزلاء، من بينها غياب معايير مكافحة العدوى، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبروتوكولات العلاجية المعتمدة، فضلًا عن عدم توافر متخصصين مؤهلين لتقديم الخدمة الطبية داخل هذه المراكز.

نقل مرضى علاج الإدمان لمراكز معتمدة

وأشار المتحدث الرسمي إلى وجود نزلاء داخل بعض هذه الأماكن، جرى نقلهم إلى مراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة لـ الصحة النفسية بوزارة الصحة، حرصًا على سلامتهم واستمرار تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وفق المعايير المعتمدة.

ضمان السرية وتشجيع العلاج الحكومي

وأكد عبد الغفار أن وزارة الصحة تشجع المواطنين على اللجوء إلى المراكز الحكومية المعتمدة لعلاج الإدمان والصحة النفسية، مع ضمان السرية الكاملة لبيانات المرضى وفقًا للقانون، مشددًا على عدم القلق من إفشاء أي معلومات تتعلق بالحالة الصحية أو الشخصية للمرضى.

تحذير للأسر وخط ساخن للاستعلام

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على ضرورة تحري الأسر الدقة قبل إرسال أي مريض إلى مركز علاجي، والتأكد من كونه مرخصًا ومعتمدًا من وزارة الصحة، موضحًا أن الأمر لا يتطلب سوى الاتصال على الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية (01207474074) للاستعلام عن الوضع القانوني للمركز، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار الحملات الرقابية ضد أي مكان يهدد الصحة العامة أو يخالف القوانين المنظمة.

