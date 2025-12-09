هيئة ألمانية تنظم ورش عمل لتطوير التعليم بالتعاون مع الجامعات المصرية

18 حجم الخط

قام المكتب الإقليمي للـهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة (DAAD) بتتظيم ورشة عمل بعنوان: "تطوير التعليم العابر للحدود: الإرشادات والأطر الخاصة بالدرجات العلمية المشتركة والثنائية".

وجاء ذلك في الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر 2025 بفندق شتيجنبرجر التحرير بالقاهرة بحضور 22 ممثلًا من إدارات 12 جامعة حكومية مصرية، وذلك من خلال برنامج الحوار حول استراتيجيات التعليم العالي المبتكرة -DIES) (Dialogue on Innovative Higher Education Strategies، الذي تم تطويره بشكل مشترك بين الـهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) ومؤتمر رؤساء الجامعات الألمانية (HRK)، وبتمويل من وزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).



وتم افتتاح ورشة العمل بكلمات ترحيبية من قبل ممثلي الـهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD)، والسفارة الألمانية بالقاهره والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE).

بدأت فعاليات الورشة بالتركيزفي اليوم الأول على تقديم معرفة معمّقة حول التعليم العابر للحدود، وعمليات الاعتماد، والأطر القانونية المنظمة له.

أما اليوم الثاني فشهد مشاركة نشطة من الحضور في المناقشات الخاصه بالتطبيق العملي.



كما سلطت الورشة الضوء على الأولوية الاستراتيجية للحكومة المصرية في تعزيز تدويل الجامعات المصرية وتحسين جودة التعليم، تزامنًا مع رؤية مصرلعام 2030.

علاوة على ذلك فقد تم تشجيع المشاركون على تطبيق ما اكتسبوه من معرفة ورؤى لتعزيز التعاون الدولي، وتحسين المعايير الأكاديمية، وكذلك ورفع الحضور العالمي لمؤسساتهم.

قادت الورشة الدكتورة يوهانسن عيد، نائب الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والرئيسة السابقة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE)، والخبيرة المتميزة في هذا المجال، بمشاركة خبيرين آخرين من ألمانيا وهما: كارين شلوت، رئيسة قسم المالية والرقابة في جمعية هيلمهولتز وهينينغ شيف، المدير التنفيذي للوكالة المركزية للتقييم والاعتماد في هانوفر.

حيث تناولت كارين شلوت، الجوانب القانونية، بينما استعرض هينينغ شيف، معايير وعمليات الاعتماد الدولي.

وقد ساهمت مداخلات الخبراء في توضيح نماذج التعليم العابر للحدود ومعايير الاعتماد والأطر القانونية.

كما جمع البرنامج بين العروض التقديمية والتدريبات التفاعلية والمناقشات والعمل الجماعي، مما أتاح للمشاركين تطبيق المفاهيم المكتسبة في سياقات عملية.

وفي اليوم الثاني، اختتمت سوزان شيفن، مستشارة أعمال ومدرّبة في أكاديمية (DAAD Kairo Akademie- DKA) البرنامج من خلال عرض مفاهيم التفاوض والاتصال في السياق الدولي.

ومن خلال هذه الورشة يواصل المكتب الإقليمي للـهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة (DAAD) دعم جهود بناء القدرات، وتدويل التعليم، وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي المصرية، بما يعزز الشراكات الأكاديمية المستدامة بين مصر وألمانيا.

