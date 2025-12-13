السبت 13 ديسمبر 2025
رياضة

تدريبات بدنية وفنية في مران الزمالك استعدادا لمواجهة حرس الحدود

مران الزمالك
مران الزمالك
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم السبت، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة حرس الحدود المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وحرص الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف على رفع الحمل البدني للاعبين قبل مران اليوم، بعد العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة كهرباء الإسماعيلية السابقة.

وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

وبعد ذلك خصص الجهاز الفني فقرة خططية خلال المران، تم خلالها تنفيذ بعض الجوانب الفنية وقام المدير الفني بتوجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة مصغرة في نهاية المران.

مباراة الزمالك وحرس الحدود

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم السبت 20 ديسمبر في كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم السبت 20 ديسمبر في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات لمباراة الزمالك وحرس الحدود

تنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

فيما قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك: إن إدارة الكرة أرسلت خطابًا عاجلًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات القليلة الماضية لطلب تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بلدية المحلة في دور الـ32 لكأس مصر، المقرر لها في الثانية والنصف عصر يوم 27 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.

تغيير موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر

وأضاف مدير الكرة في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن اتحاد الكرة الكرة وافق على تأجيل المباراة وأخطر الزمالك رسميًا بإقامة المباراة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.

جاء طلب الزمالك بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 25 ديسمبر الجاري في كأس عاصمة مصر.

مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة كالتالي:

 

الزمالك
الزمالك

الزمالك × حرس الحدود   السبت 20 ديسمبر  الساعة 8:00  إستاد المقاولون العرب.

الزمالك × سموحة  الخميس 25  ديسمبر  الساعة 8:00  إستاد المقاولون العرب.

بمشاركة مصطفى محمد، أنجيه يفوز على نانت 4-1 في الدوري الفرنسي

الونش يعود لتشكيل الزمالك أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

الاتحاد × الزمالك  الخميس 1 يناير 2026  الساعة 5:00  إستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك × زد  الأحد 11 يناير 2026  الساعة 8:00   إستاد المقاولون العرب.

المصري × الزمالك  الخميس 15 يناير 2026  الساعة 8:00  إستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك الزمالك وحرس الحدود مران الزمالك

