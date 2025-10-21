مصر تحصد المراكز الأولى بمسابقات المنتدى الأفرواسيوى للابتكار والتكنولوجيا بماليزيا

حققت الفرق المصرية المشاركة فى المنتدى الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجيا (AAFFIAT) إنجازًا استثنائيًا بحصولها على 68 جائزة فى المراكز الثلاثة الأولى، من بينها 19 جائزة للمركز الأول، إلى جانب اختيار مصر لاستضافة فعاليات المنتدى لعام 2026 بمحافظة أسوان بعد منافسة قوية مع تركيا.

جهود المعهد القومي للاتصالات

يأتى هذا الإنجاز تتويجًا لجهود المعهد القومى للاتصالات (NTI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد وتأهيل الفرق المصرية المشاركة فى النهائيات الدولية لمسابقات المنتدى.

واستضافت فعاليات المنتدى هذا العام جامعة مالايا بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجارى، بمشاركة 419 متسابقًا من 12 دولة هي: مصر، وماليزيا، وإندونيسيا، والسعودية، والأردن، وفلسطين، وليبيا، وتايلاند، وسوريا، والسودان، وتونس، وتركيا.

وضم الوفد المصرى 169 متسابقًا تراوحت أعمارهم بين 6 و22 عامًا، يمثلون 12 محافظة هي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وبورسعيد، والغربية، والمنوفية، وبنى سويف، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وكفر الشيخ.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا الإنجاز يعكس ثمرة رؤية الدولة لبناء الإنسان المصرى وتمكين الشباب من أدوات العصر الرقمى، مشيرًا إلى أن تفوق الفرق المصرية فى المحافل الدولية يجسد نجاح استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اكتشاف الموهوبين ورعاية المبدعين فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف أن اختيار مصر لاستضافة النسخة القادمة من المنتدى الأفرواسيوى للابتكار والتكنولوجيا فى أسوان عام 2026 يُعد تتويجًا لمكانتها الإقليمية والدولية كمركز للتميز والإبداع التكنولوجى؛ مؤكدًا أن الوزارة ماضية فى تنفيذ برامجها لبناء الكفاءات الرقمية وصقل مهارات الشباب فى مختلف المحافظات، لإعداد جيل قادر على المنافسة العالمية والمشاركة الفاعلة فى بناء الاقتصاد الرقمى الوطنى.

كما أشاد طلعت بالتعاون المثمر بين المعهد القومى للاتصالات والشركة المصرية للاتصالات WE باعتباره نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة وشركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الابتكار وريادة الأعمال؛ موضحًا أن هذا الانجاز يعزز الجهود المبذولة لبناء منظومة وطنية للابتكار تضع مصر فى موقع الريادة فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى.

هذا وقد جاءت المشاركة المصرية فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الموهوبين ورعاية المبدعين فى مجالات العلوم والتكنولوجيا، وجهود المعهد القومى للاتصالات لصقل المهارات الرقمية للشباب وتمكينهم من المنافسة فى المحافل العالمية، وبدعم من الشركة المصرية للاتصالات WE الراعى التكنولوجى الرسمى للفرق المصرية المشاركة.

حيث نظم المعهد، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثلاث مراحل من المسابقات العملية فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والبرمجيات، والابتكار التقنى، وريادة الأعمال لتأهيل الفرق الفائزة لتمثيل مصر فى هذا الحدث الدولى الكبير.

وقدمت الشركة المصرية للاتصالات WE الدعم التقنى الكامل للفرق المشاركة، مما مكّن الفرق المصرية من تحقيق أكبر مشاركة فى تاريخ المنتدى، وأعلى حصيلة من الجوائز على مستوى الدول المشاركة فى عدد من التخصصات من أبرزها البرمجيات والأمن السيبراني وتطبيقات الموبايل وريادة الأعمال والروبوت جامع الأعلام والغواصات والرسوم المتحركة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات ورئيس الوفد المصرى، أن المشاركة المصرية جاءت نتيجة عمل مؤسسى وجهد وطنى متكامل امتد لأكثر من سبعة أشهر، قاد خلالها المعهد رحلة إعداد وتأهيل مكثفة للفرق المصرية من الشباب المبدعين، عبر ثلاث مراحل وطنية من التصفيات المحلية شارك فيها أكثر من 1500 طالب وطالبة من المدارس والجامعات بمختلف المحافظات.

وأشار إلى أن المعهد حرص على الدمج بين التدريب العلمى والتأهيل المهارى وصقل القدرات فى مجالات الذكاء الاصطناعى والبرمجيات وريادة الأعمال وفق أعلى المعايير الدولية، مما مكن الشباب المصرى من تحقيق هذا التفوق المشرف، مؤكدًا أن الاستثمار فى العقول الشابة هو الطريق الأمثل لبناء مستقبل رقمى واعد لمصر.

واختُتمت فعاليات المنتدى بإعلان مصر الدولة المضيفة للنسخة القادمة من المنتدى لعام 2026، والتى من المنتظر أن تستضيفها محافظة أسوان لتصبح ملتقى عالميًا يحتضن الإبداع ويجمع عبق التاريخ بروح الابتكار، تأكيدًا على ريادة مصر الإقليمية فى مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخًا لمكانتها كبيئة مواتية لاحتضان العقول المبدعة القادرة على صناعة مستقبل رقمى مستدام.

وإلى جانب الجوائز التى حصدتها الفرق المصرية المشاركة فى المنتدى؛ فقد حصل عدد من الفرق المصرية على فرص دولية نوعية، أبرزها: عضوية مجانية للفريق الفائز بجائزة أفضل مشروع ريادى فى نادى ريادة الأعمال الدولى التابع للمنتدى، وتأهيل مشروعه للعرض فى معرض GITEX كازاخستان، وحصول خمسة فرق مصرية على فرص تدريب دولية فى شركات عالمية مثل O'Hara Group (الولايات المتحدة – ديلاوير)، وCommencis (تركيا)، وMalaysia Industry Transformation (ماليزيا)، واحتضان مشروع الفائز بجائزة المبتكر الصغير داخل حاضنة الأعمال التابعة للمنتدى، ومنح دراسية جزئية بنسبة خصم تتراوح بين 30% إلى 50% للدراسة فى جامعات أوروبية وأمريكية لمدة أربع سنوات.

منصة دولية رائدة

يذكر أن المنتدى الأفروأسيوى للابتكار والتكنولوجيا هو منصة دولية رائدة تجمع بين شباب القارتين فى مجالات الابتكار العلمى والتكنولوجى، وتعمل على بناء جسور التعاون بين الأفراد والمؤسسات لتعزيز الإبداع وريادة الأعمال فى مجالات التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم فى دعم أهداف التنمية المستدامة وتمهيد الطريق أمام أجيال جديدة من المبتكرين.

وضم برنامج المنتدى هذا العام 17 مسابقة دولية فى مجالات متنوعة تشمل البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات المحمولة، والأمن السيبراني، والروبوتات، والرعاية الصحية، وريادة الأعمال، والفنون الرقمية، والألعاب التعليمية، والمهرجانات العلمية والفنية.

