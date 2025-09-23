جامعة قناة السويس تكرم الدكتورة سحر حساني والدكتورة شيماء حسن في حفل التميز العلمي

شهدت جامعة قناة السويس فعاليات حفل التميز العلمي، الذي نظمه قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي، لتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في البحث العلمي والنشر الدولي.

تكريم د. سحر حساني عميدة معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا

تكريم د. سحر حساني ود. شيماء حسن علي

وفي هذا السياق، كرمت الجامعة الأستاذة الدكتورة سحر حساني، عميدة معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا، تقديرًا لدورها الأكاديمي ومشاركتها كعضو لجنة تحكيم ضمن فعاليات الحفل، وما تبذله من جهود في دعم الباحثين وتعزيز مكانة المعهد والجامعة.

كما جرى تكريم الدكتورة شيماء حسن علي، الأستاذ المساعد بقسم الإعلام بالمعهد ذاته، بعد فوزها بجائزة النشر الدولي لعام 2024، تقديرًا لتميزها في البحث العلمي ونشر إنتاجها العلمي المتميز بدوريات عالمية مصنفة ضمن Scopus وWeb of Science، بما يسهم في رفع اسم معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا وجامعة قناة السويس دوليًا.

الأفروآسيوية"> تكريم د.شيماء حسن علي الأستاذ المساعد بقسم الإعلام معهد الدراسات الأفروآسيوية

حضر حفل التكريم الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والأستاذ الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، اللذان أكدا أهمية النشر الدولي في تعزيز مكانة الجامعة على المستويين المحلي والعالمي.

