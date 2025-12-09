محامية سعيد مختار تكشف مفاجأة بشأن طلاق زوجته قبل مقتله

18 حجم الخط

فجرت شيرين جودة، محامية الفنان الراحل سعيد مختار، مفاجأة من العيار الثقيل حول حقيقة طلاق الفنان لزوجته قبل وفاته، التي قُتل على يد زوجها الثاني طعنًا أمام نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر.

وقالت جودة في بث مباشر بثته عبر صفحتها على فيسبوك: إن الزوجة ما زالت على ذمة موكلها قانونيًّا، مؤكدة أن الدعوى التي رفعتها لخلعها في سبتمبر الماضي لم يُفصل فيها بعد، ما يجعل زواجها العرفي من المتهم وضعًا غير قانوني.

وأضافت أن الفنان الراحل تعرض لغدر مدبر أثناء توجهه لرؤية نجله، مشيرة إلى أن موعد اللقاء كان مقررًا في أحد المولات بمدينة 6 أكتوبر، إلا أن الزوجة غيَّرت المكان والموعد وحضرت بصحبة زوجها العرفي، عاطف المتهم بقتل الفنان، معتبرة أن ما حدث كان مكيدة مدبرة.

وقالت محامية الفنان الراحل سعيد مختار، إن موكلها كان معروفًا بحسن خلقه واحترامه للجميع، داعية الله له بالرحمة والمغفرة.

وأوضحت أن الفنان كان استأجر شقة لزوجته مطلع نوفمبر الماضي، وحوَّل لها مبلغًا ماليًّا قبل ساعات من الواقعة لتلبية احتياجات ابنهما سليم، مؤكدة أن الزوجة كانت تمنعه من رؤية الطفل خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت جودة أن حضور الزوجة إلى النادي برفقة زوجها العرفي في موعد الرؤية كان الشرارة التي أشعلت المشاجرة، والتي انتهت بمقتل الفنان طعنًا أمام نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية في الجيزة تواصل التحقيق لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

وكانت جهات التحقيق بأكتوبر، أنهت أمس الإثنين التحقيق مع زوجة الفنان سعيد مختار في واقعة مقتله على يد زوجها الثاني أمام نادي دجلة بأكتوبر، بعد خلاف نشب بينهما تطورت إلى مشاجرة، واستل المتهم سلاحا أبيض من ملابسه وطعن المجني عليه عدة طعنات.

