نهى عابدين طليقة ماجد الكدواني في "سنة أولى طلاق"

18 حجم الخط

تعاقدت الفنانة نهى عابدين على المشاركة في بطولة مسلسل “سنة أولى طلاق” مع الفنان ماجد الكدواني، وتلعب شخصية طلقيته، التى تجمعها به مواقف عديدة.

وكان صناع مسلسل “سنة أولى طلاق” استقروا على كريم العدل ليصبح مخرجا للعمل، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2026، من تأليف شيرين دياب.

ويشارك في بطولة العمل كل من، يوسف عمر، جلا هشام، وعمرو وهبة، ومكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة في موسم دراما رمضان.

مسلسل سنة أولى طلاق

ومن المقرر البدء في تحضيرات العمل الأيام المقبلة، حيث بدأ كريم العدل معاينة أماكن التصوير والتفاصيل المبدئية للمسلسل تمهيدًا للبدء في تصوير المسلسل خلال أواخر الشهر الجارى على أقصى تقدير.

ويعرض للنجم ماجد الكدوانى حاليا فيلم "فيها إيه يعنى" وتشارك في بطولته النجمة غادة عادل، وهو العمل الأول الذى يجمع الكدوانى بغادة عادل في السينما، حيث احتفل صناعه أمس بالعرض الخاص وسط حضور لفيف من الفنانين والنقاد والإعلاميين، ولاقى نجاحًا كبيرًا وسط الحضور بقيمة الفيلم ومضمونه من حيث السيناريو والأداء التمثيلى والإخراج لعمر رشدى في أولى تجاربه الاخراجية في السينما.

وتدور أحداث فيلم فيها إيه يعنى فى إطار كوميدى رومانسى، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب فى أى وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

فيلم "فيها إيه يعنى" من بطولة ماجد الكدوانى، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

أما آخر أعمال المخرج كريم العدل مسلسل 220 يوم وعرض الفترة الماضية، وحقق نجاحا كبيرا، بطولة النجمين صبا مبارك وكريم فهمى، وعايدة رياض، على الطيب، ميرا دياب، محسن علم الدين حنان سليمان، وآخرون.

