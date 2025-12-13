إصابة 3 صيادين فلبينيين وتضرر زورقين جراء إطلاق مدافع مياه من سفن صينية

18 حجم الخط

أعلن خفر السواحل الفلبيني، اليوم السبت، أن ثلاثة صيادين فلبينيين أصيبوا وتعرض قاربا صيد "لأضرار جسيمة" عندما أطلقت سفن خفر السواحل الصيني مدافع المياه في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

WATCH: The Philippine Coast Guard said at least three fishermen were injured and two boats “suffered significant damage” when Chinese vessels fired “high-pressure water cannons” in a disputed area of the South China Sea. pic.twitter.com/WpYsSyyLtE — Fox News (@FoxNews) December 13, 2025

وأضاف خفر السواحل الفلبيني أنه تم استهداف أكثر من 20 قارب صيد بالقرب من سابينا شول، بمدافع المياه، ومناورات إعاقة، أمس الجمعة. وأضاف أن زورقًا صغيرًا تابعًا لخفر السواحل الصيني قطع أيضًا حبال المرساة لعدد من القوارب الفلبينية، مما عرض طواقمها للخطر.

وجاء في بيان صادر عن خفر السواحل الفلبيني: "يدعو خفر السواحل الفلبيني نظيره الصيني إلى الالتزام بالمعايير الدولية المعترف بها للسلوك، وإعطاء الأولوية لحماية الأرواح في البحر على التظاهر بإنفاذ القانون الذي يُعرِّض حياة الصيادين الأبرياء للخطر".

وكان خفر السواحل الصيني قد ذكر أمس أنه أبعد سفنًا فلبينية عدة.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني جاي تاريلا، اليوم، إن هذا التصريح يمثل اعترافًا بالخطأ.

وأضاف تاريلا عبر الهاتف: "لقد اعترفوا بهذا الفعل الخاطئ الشائن بحق الصيادين الفلبينيين العاديين".

ومُنعت سفن خفر السواحل الفلبيني التي أرسلها لمساعدة الصيادين المصابين مرارًا من الوصول إلى سابينا شول.

وجاء في البيان: "على الرغم من هذه التدخلات غير المهنية وغير القانونية، نجح خفر السواحل الفلبيني في الوصول إلى الصيادين هذا الصباح، وقدم العناية الطبية الفورية للمصابين".

تقع سابينا شول التي تشير إليها بكين باسم شعاب شيانبين، بينما تطلق عليها مانيلا اسم اسكودا شول، في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين على بعد 150 كيلومترًا غرب إقليم بالاوان.

الصين تطالب بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا، وهو ممر مائي تعبر خلاله تجارة تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار سنويًا. وتتقاطع المناطق التي تطالب بها مع المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام.

