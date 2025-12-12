تحالف جديد تقوده واشنطن لمواجهة الصين يضم إسرائيل و4 آخرين

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن عن تحالف اقتصادي–تكنولوجي جديد هدفه المباشر هو مواجهة تفوق الصين في مجال المعادن الحيوية وسلاسل الإمداد الخاصة بالتكنولوجيا المتقدمة، خصوصا الذكاء الاصطناعي.

تحالف جديد تقوده واشنطن ويضم إسرائيل وآخرين لمواجهة الصين

ويضم هذا التحالف خمس دول أساسية: سنغافورة، أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية وإسرائيل، ضمن إطار جديد يحمل اسم “إعلان باكس سيليكا”.

وتنطلق فكرة التحالف من إدراك واشنطن أن بكين باتت تمسك تقريبا بمفاصل سوق المعادن النادرة، وهي معادن تُستخدم في الصناعات المدنية والعسكرية، وتدخل في كل شيء، من بطاريات السيارات الكهربائية إلى أنظمة التسليح المتطورة.

ولم تكتف الصين بالهيمنة على التعدين والتكرير، بل استخدمت هذه الورقة أكثر من مرة كسلاح اقتصادي عبر فرض قيود على التصدير ضمن معركتها وردها على السياسات الأميركية، خصوصا الرسوم الجمركية.

وبالتوازي، تضخ بكين استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والبنية التحتية الرقمية، ما يؤشر لتحويلها إلى مركز ثقل تكنولوجي عالمي في اقتصاد القرن الحادي والعشرين.

معلومات عن تحالف باكس سيليكا

وسيمثل إعلان باكس سيليكا” اليوم منصة مبادئ مشتركة لدول التحالف، تمهد لتعاون عملي في ثلاثة مسارات رئيسية؛؛ البحث والتطوير المشترك والتصنيع وسلاسل الإمداد وتطوير بنية تحتية بديلة لمشروعات الصين في مبادرة “الحزام والطريق”.

الفكرة ليست فقط إنتاج معادن وشرائح ومعالجات خارج السيطرة الصينية، بل أيضا تنسيق السياسات، يعني توحيد ضوابط التصدير، آليات فحص الاستثمارات الأجنبية، والتعامل مع ممارسات الإغراق في الأسواق، مع السعي للسيطرة على “نقاط الاختناق” في سلاسل الإمداد العالمية، مثل الموانئ، الممرات اللوجستية، ومرافق التكرير والمعالجة.

وجود إسرائيل داخل هذا التحالف لا يمكن النظر إليه على أنه إقحام ثانوي لتل أبيب؛ فإسرائيل تُقدم هنا كلاعب تكنولوجي متقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والبحث العلمي المرتبط بالصناعات الرقمية والعسكرية، وضمها إلى سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا يهدف إلى خلق شبكة تجمع بين الموارد المعدنية (أستراليا مثلا)، والقدرات التكنولوجية المتقدمة (اليابان، كوريا، إسرائيل، سنغافورة)، تحت مظلة سياسية أميركية، في محاولة لصياغة ما يشبه “مجموعة سابعة جديدة لعصر الذكاء الاصطناعي”، كما وصفها وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية جاكوب هيلبرج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.