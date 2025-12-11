الخميس 11 ديسمبر 2025
الصين تنفذ اختبارا ناجحا لأول حاملة مسيرات

حاملة مسيرات صينية،
حاملة مسيرات صينية، فيتو
 كشفت وكالة بلومبرج، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الصين نفذت بنجاح اختبارا لطائرتها المسيرة الجديدة "جيوتيان"، القادرة على حمل سرب من المسيرات أصغر حجما، وأكملت  الاختبار الجوي بنجاح وعادت إلى قاعدتها.

الصين تنفذ اختبارا ناجحا لأول حاملة مسيرات 

وأضافت بلومبرج في تقريرها أنه تم اختبار أكبر مركبة جوية بدون طيار لا مثيل لها في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن "جيوتيان" هي منصة جوية قادرة على إطلاق أسراب من الطائرات المسيرة الهجومية ونقل الأسلحة. ويوصف الجهاز حاليا بأنه حاملة طائرات يمكنها إطلاق الدرونات الجوية نحو أهداف محددة ومن ثم العودة إلى قاعدة الإطلاق.

وتستطيع حاملة الدرونات هذه نقل ما يصل إلى ستة أطنان من الحمولا،. وتحتوي منصة الطائرة الأم على ثماني نقاط تعليق يمكنها حمل قنابل موجهة، وصواريخ جو-جو، وصواريخ جو-بحر، أو طائرات كاميكازي بدون طيار. 

قدرات حاملة المسيرات الصينية 

وتتسع حجرة الطائرة الحاملة الداخلية لما يصل إلى 100 طائرة صغيرة بدون طيار، يمكن إطلاقها في سرب لإرباك أنظمة الدفاع الجوي للعدو.

وتم الكشف عن طائرة جيوتيان لأول مرة في معرض تشوهاي الجوي عام 2024. وقد حظي هذا التطور باهتمام واسع النطاق، وذكّر مجددا ممثلو المؤسسات العسكرية من الدول الأخرى بأن الصين لا تزال رائدة في تطوير الأنظمة غير المأهولة.

 ولكن حجم وأبعاد هذه الطائرة المسيرة، تثير انتقادات من بعض الخبراء، إذ يرى البعض أن حجمها الكبير يجعلها مكشوفة للغاية للخصوم و"لقمة سهلة" لأنظمة الدفاعات الجوية.

