46 قتيلا جراء إعصار كالمايجي في الفلبين (صور وفيديو)

بلغ عدد قتلى الإعصار "كالمايجي"، الذي يجتاح الفلبين، بلغ 46 قتيلًا، بينهم 6 هم طاقم طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت خلال الإعصار العاتي، الذي تسبب في أمطار غزيرة وسيول في وسط البلاد، وفقًا لمسؤولين.

وقال الجيش الفلبيني إن الهليكوبتر، وهي من طراز "هيوي"، سقطت في أجوسان ديل سور بجزيرة مينداناو، حيث كانت تقوم بمهمة إنقاذ، وتم انتشال جثث طاقم الطائرة، وعددها 6 جثث.



ووقع الحادث قبل الظهر على بعد حوالي 270 كيلومترًا من جزيرة سيبو، وهي المنطقة الأكثر تضررا، حيث قالت السلطات المحلية إن 39 شخصًا لقوا حتفهم غرقا أو بسبب سقوط الحطام، وتم الإبلاغ عن مقتل شخص في جزيرة بوهول المجاورة.

❗️❗️ HORRIFIC flooding across Cebu, Philippines after Typhoon Kalmaegi (TinoPH).



Homes gone. Streets underwater. Families displaced.



This. Is. Not. Normal.



Warmer oceans = stronger storms

Climate change = worse flooding



What we’re seeing in Cebu is part of a growing global… pic.twitter.com/9fAM2daPBV — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2025

وعلى الرغم من أن "كالمايجي"، المسمى محليا "تينو"، فقد قوته تدريجيا منذ وصوله إلى اليابسة في وقت مبكر أمس الثلاثاء، فقد واصل اجتياح البلاد مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة أثناء مروره عبر جزر فيساياس متجها إلى شمال بالاوان ونحو بحر الصين الجنوبي.

WATCH: Residents in Consolacion Highway, Cebu came together to rescue a cow swept away by fast-flowing muddy floodwaters caused by Typhoon #TinoPH (International name: Kalmaegi). | video courtesy by Johann Raul Celmar#TheCompass pic.twitter.com/oPSLiOcLEJ — The Compass (@thecompassnews) November 4, 2025



وجرى إجلاء عشرات الآلاف من سكان منطقة فيساياس، بما في ذلك أجزاء من جنوب لوزون وشمال مينداناو، قبل الإعصار الذي تسبب في سيول واسعة النطاق أدت لغمر المنازل.

وقال المسؤول الإعلامي في سيبو، إن عدد القتلى هناك قفز فجأة من 3 تم الإبلاغ عنهم في وقت سابق من اليوم، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية وبدأت المعلومات تصل للتو، مؤكدًا أن "استمرار جهود البحث والإنقاذ، وهناك مفقودون لا يُعرف مصيرهم".

🌀TYPHOON TINO🌀



Major flooding has occurred in the Phillipines due to Typhoon Kalmaegi (Tino)



Tino made landfall near Silago, Southern Leyte, with sustained winds of 150kph, heavy rainfall, and large storm surges.



Footage from Bacayan, Cebu City shows widespread flooding. pic.twitter.com/P5iwtJiD6d — Chyno News (@ChynoNews) November 4, 2025



وقال صحفي من وكالة "رويترز" إن السيول في مدينة سيبو انحسرت في وقت متأخر من اليوم، لكن الكهرباء لا تزال مقطوعة بالعديد من الأماكن وإن خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية متقطعة.

ومن المتوقع أن يغادر الإعصار الفلبين في وقت متأخر من غد الأربعاء أو في وقت مبكر من يوم الخميس المُقبل.

This is the aftermath in Talisay City, Cebu, Philippines — the city looks almost completely washed away.



At least 26 people have been killed, with estimated winds reaching 130 kph and gusts of up to 180 kph as Typhoon Kalmaegi (TinoPH) tore through the region. pic.twitter.com/UBs1Rk57fw — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 4, 2025



وأظهرت صور ومقاطع فيديو من الصليب الأحمر الفلبيني رجال الإنقاذ وهم يخوضون في مياه السيول، التي تصل إلى مستوى الركبتين في مدينة سيبو، مستعينين بقوارب للوصول إلى السكان الذين تقطعت بهم السبل.

وفي بلدة في ضواحي المدينة، كانت المنازل مغمورة بالمياه، ولم يظهر منها سوى الأسطح والطوابق العليا.

🧵 THREAD: Why Typhoon Kalmaegi’s destruction in Cebu & Negros Occidental wasn’t a natural disaster — it was a man-made one.



What killed people & destroyed homes wasn’t just the storm.

It was decades of corruption, poor urban planning, & greed. ⬇️

---



1️⃣ The real disaster isn’t… pic.twitter.com/7Qjg76KAHu — The PulPol Pundit - PH Politics & Business (@marortoll) November 4, 2025



وأُلغيت أكثر من 300 رحلة جوية من وإلى المناطق المتضررة الثلاثاء، بينما نُصحت القوارب في البحر بالعودة.

وفي فيتنام، قالت الحكومة إنها تستعد لأسوأ الظروف مع تأهبها للإعصار "كالمايجي".



ومن المتوقع أن يجتاح الإعصار اليابسة مساء الخميس في المناطق الوسطى من فيتنام، والتي عانت بالفعل من سيول أدت لمقتل 40 شخصا على الأقل وفقد 6 آخرين خلال الأسبوع الماضي.



