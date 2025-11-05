46 قتيلا جراء إعصار كالمايجي في الفلبين (صور وفيديو)
بلغ عدد قتلى الإعصار "كالمايجي"، الذي يجتاح الفلبين، بلغ 46 قتيلًا، بينهم 6 هم طاقم طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت خلال الإعصار العاتي، الذي تسبب في أمطار غزيرة وسيول في وسط البلاد، وفقًا لمسؤولين.
وقال الجيش الفلبيني إن الهليكوبتر، وهي من طراز "هيوي"، سقطت في أجوسان ديل سور بجزيرة مينداناو، حيث كانت تقوم بمهمة إنقاذ، وتم انتشال جثث طاقم الطائرة، وعددها 6 جثث.
ووقع الحادث قبل الظهر على بعد حوالي 270 كيلومترًا من جزيرة سيبو، وهي المنطقة الأكثر تضررا، حيث قالت السلطات المحلية إن 39 شخصًا لقوا حتفهم غرقا أو بسبب سقوط الحطام، وتم الإبلاغ عن مقتل شخص في جزيرة بوهول المجاورة.
وعلى الرغم من أن "كالمايجي"، المسمى محليا "تينو"، فقد قوته تدريجيا منذ وصوله إلى اليابسة في وقت مبكر أمس الثلاثاء، فقد واصل اجتياح البلاد مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة أثناء مروره عبر جزر فيساياس متجها إلى شمال بالاوان ونحو بحر الصين الجنوبي.
وجرى إجلاء عشرات الآلاف من سكان منطقة فيساياس، بما في ذلك أجزاء من جنوب لوزون وشمال مينداناو، قبل الإعصار الذي تسبب في سيول واسعة النطاق أدت لغمر المنازل.
وقال المسؤول الإعلامي في سيبو، إن عدد القتلى هناك قفز فجأة من 3 تم الإبلاغ عنهم في وقت سابق من اليوم، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية وبدأت المعلومات تصل للتو، مؤكدًا أن "استمرار جهود البحث والإنقاذ، وهناك مفقودون لا يُعرف مصيرهم".
وقال صحفي من وكالة "رويترز" إن السيول في مدينة سيبو انحسرت في وقت متأخر من اليوم، لكن الكهرباء لا تزال مقطوعة بالعديد من الأماكن وإن خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية متقطعة.
ومن المتوقع أن يغادر الإعصار الفلبين في وقت متأخر من غد الأربعاء أو في وقت مبكر من يوم الخميس المُقبل.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو من الصليب الأحمر الفلبيني رجال الإنقاذ وهم يخوضون في مياه السيول، التي تصل إلى مستوى الركبتين في مدينة سيبو، مستعينين بقوارب للوصول إلى السكان الذين تقطعت بهم السبل.
وفي بلدة في ضواحي المدينة، كانت المنازل مغمورة بالمياه، ولم يظهر منها سوى الأسطح والطوابق العليا.
وأُلغيت أكثر من 300 رحلة جوية من وإلى المناطق المتضررة الثلاثاء، بينما نُصحت القوارب في البحر بالعودة.
وفي فيتنام، قالت الحكومة إنها تستعد لأسوأ الظروف مع تأهبها للإعصار "كالمايجي".
ومن المتوقع أن يجتاح الإعصار اليابسة مساء الخميس في المناطق الوسطى من فيتنام، والتي عانت بالفعل من سيول أدت لمقتل 40 شخصا على الأقل وفقد 6 آخرين خلال الأسبوع الماضي.
