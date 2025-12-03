الأربعاء 03 ديسمبر 2025
خارج الحدود

مقتل القيادي المصري بجماعة الإخوان المسلمين عبد الرحمن الشوادفي برصاص مسلح مجهول في الفلبين

عبد الرحمن الشوادفي
عبد الرحمن الشوادفي الفقي، فيتو
أفادت وسائل إعلام فلبينية، اليوم، بمقتل المصري عبد الرحمن الشوادفي الفقي، المنتمي لـ جماعة الإخوان "الإرهابية"، رميا بالرصاص في الفلبين على يد عناصر مجهولة.


مقتل القيادي الإخوان عبد الرحمن الشوادفي الفقي

ووفق إعلام فلبينية، التى نشرت التفاصيل مساء أمس، حيث تعرض عبدالرحمن الشوادفي الفقي المنتهى لجماعة الإخوان المسلمين، الذي كان يعمل في مجال الإغاثة ورعاية الأيتام والفقراء، لإطلاق نار أثناء قيادته سيارته في مدينة زامبوانجا جنوب البلاد.

من جابنها، قالت السلطات الفلبينية، بأن مسلحًا على دراجة نارية اقترب من عبد الرحمن الشوادفي الفقي، وأطلق عليه النار قبل أن يلوذ بالفرار.

الإخوان المسلمين، فيتو
الإخوان المسلمين، فيتو

وسارعت حسابات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين لنعي الشوادفي، الذي تبين أنه كان يشغل منصب مدير "مؤسسة الإنسان للتنمية الاجتماعية والتعليمية" ومدرسة "آسيا الأكاديمية الإسلامية"، وهما مؤسستان تابعتان لجماعة الإخوان في الفلبين وتضطلعان بدور كبير في تقديم المساعدات للفقراء والأيتام وتنفيذ عمليات الإغاثة.

عبد الرحمن الشوادفي الفقي شخصية معروفة في الفلبين

ويبلغ عبدالرحمن الشوادفي الفقي من العمر 49 عامًا، وكان معروفًا في الفلبين بشخصيته البارزة في العمل الدعوي والإنساني بمنطقة مينداناو، وقد أسس مدرسة إسلامية صغيرة في قرية بورفايرز بمدينة كوتاباتو قبل حوالي عام.

 

من جانبها شكلت الشرطة الفلبينية، فرق خاصة لملاحقة الجناة وتحديد هوياتهم ودوافعهم، وبدأت في فحص كاميرات المراقبة واستجواب شهود العيان.

حتى الآن لم يُعلن عن دافع محدد أو هوية منفذ حادث اغتيال عبدالرحمن الشوادفي الفقي، لكن استهداف الدعاة في الفلبين ليس جديدًا.

باحث: وثيقة ميدان الجديدة محاولة لإعادة تدوير الإخوان سياسيًا

ترامب أطلق رصاصة النهاية، عكاشة يرد على قرار الرئيس الأمريكي بشأن الإخوان

 

 

 

