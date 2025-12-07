الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، فولهام وكريستال بالاس يتعادلان 1/1 في الشوط الأول

كريستال بالاس
كريستال بالاس
18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة فولهام ضد كريستال بالاس بنتيجة 1/1، في المباراة التي تجري على ملعب كرافين كوتاج، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل إيدي نيكيتاه هدف كريستال بالاس في الدقيقة 20، بينما أحرز هاري ويلسون هدف فولهام في الدقيقة 38.

نتيجة مباراة وست هام وبرايتون 

تعادل برايتون مع نظيره وست هام يونايتد بهدف لكل فريق، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

افتتح وست هام التسجيل عن طريق جارود بوين في الدقيقة 73 فيما تعادل برايتون عن طريق جورجينيو روتر في الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

سقوط آرسنال وفوز مانشستر سيتي وتعادل ليفربول 

فيما واصل أرسنال تصدر قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز رغم خسارته أمام أستون فيلا 2-1 في افتتاح مباريات الجولة الخامسة عشر.

وقبل مانشستر سيتي هدية أرسنال وفاز علي سندرلاند 3-0 ليرفع رصيده إلى 31 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال.

فيما سقط ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح،  في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد 3-3.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فولهام ضد كريستال بالاس كريستال بالاس فولهام الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

برايتون يخطف تعادلا مثيرا من وست هام 1-1 في الدوري الإنجليزي

لن تسير وحدك، اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح في أزمته مع ليفربول

بعد تفجير أزمة الريدز، اجتماع طارئ في ليفربول لبحث بيع محمد صلاح ورحيل سلوت

الأرقام لا تكذب، محمد صلاح كلمة السر في نجاح آرني سلوت مع ليفربول

الأكثر قراءة

كأس العرب، تونس تتقدم على قطر في الشوط الأول بهدف بن رمضان

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

مصرع 4 مستشارين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي

كأس العرب، شوط أول سلبي بين فلسطين وسوريا

التفاصيل الكاملة لمصرع 4 مستشارين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا (صور)

الدوري الإيطالي، لاتسيو وبولونيا يتعادلان 1-1 في الشوط الأول

التحفظ على سائق السيارة النقل المتسبب في وفاة 4 قضاة في المنيا

كريستال بالاس يفوز على فولهام 2-1 ويقتحم المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

انخفاض المسكوفي والبلدي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فضل الإمامة في الصلاة، وما الشروط التي يجب توافرها في الإمام؟ الإفتاء تجيب

ما حكم عقوق الوالدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

لدي ذهب وبلغ النصاب ولا أخرج الزكاة هل عليّ ذنب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads