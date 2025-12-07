الدوري الإنجليزي، فولهام وكريستال بالاس يتعادلان 1/1 في الشوط الأول

18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة فولهام ضد كريستال بالاس بنتيجة 1/1، في المباراة التي تجري على ملعب كرافين كوتاج، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل إيدي نيكيتاه هدف كريستال بالاس في الدقيقة 20، بينما أحرز هاري ويلسون هدف فولهام في الدقيقة 38.

نتيجة مباراة وست هام وبرايتون

تعادل برايتون مع نظيره وست هام يونايتد بهدف لكل فريق، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

افتتح وست هام التسجيل عن طريق جارود بوين في الدقيقة 73 فيما تعادل برايتون عن طريق جورجينيو روتر في الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

سقوط آرسنال وفوز مانشستر سيتي وتعادل ليفربول

فيما واصل أرسنال تصدر قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز رغم خسارته أمام أستون فيلا 2-1 في افتتاح مباريات الجولة الخامسة عشر.

وقبل مانشستر سيتي هدية أرسنال وفاز علي سندرلاند 3-0 ليرفع رصيده إلى 31 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال.

فيما سقط ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد 3-3.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.