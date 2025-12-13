السبت 13 ديسمبر 2025
الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة بيرنلي أمام فولهام

فريق بيرنلي، فيتو
فريق بيرنلي، فيتو
الدوري الإنجليزي، أعلن سكوت باركر المدير الفني لفريق بيرنلي تشكيلة فريقه لمواجهة ضيفه فولهام، في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل على ملعب تيرف مور، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

تشكيل بيرنلي أمام فولهام

يدخل بيرنلي مباراته أمام فولهام في الدوري الإنجليزي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مايل دوبرافكا

الدفاع: أكسيل توانزيبي - إكدال - إيستيفي - هارتمان

الوسط: أوجوشوكو - جون كولين - فلورينتينو لويس 

الهجوم: فوستر - أرماندو بروجا - ينز لارسن

فريق فولهام، فيتو
فريق فولهام، فيتو

تشكيل فولهام أمام بيرنلي 

في المقابل، أعلن ماركو سيلفا المدير الفني لفريق فولهام تشكيلة فريقه لمواجهة بيرنلي، والتي تضم كل من:

حراسة المرمى: بيرند لينو 

الدفاع: كيني تيتي - يواكيم أندرسن - كالفن باسي - أندي روبينسون

الوسط: ساندير بيرج - أليكس إيووبي - هاري ويسلون - إيميل سميث روي - صامويل شوكويزي

الهجوم: راؤول خيمينيز 

موعد مباراة بيرنلي ضد فولهام

تنطلق مباراة بيرنلي أمام ضيفه فولها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري لنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

تنطلق مباراة بيرنلي أمام ضيفه فولها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري لنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

