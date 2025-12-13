السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار جديد للنيابة في واقعة تصوير مدرب كرة للأطفال بمقاطع مخلة في المنصورة

قرار نيابة، فيتو
قرار نيابة، فيتو
18 حجم الخط

أصدرت نيابة أول المنصورة، قرارا بعرض 5 صغار على مصلحة الطب الشرعي، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في قضية اتهام مدرب كرة قدم بالاعتداء عليهم داخل أكاديمية خاصة بمدينة المنصورة وتصوير مقاطع مخلة وتداولها.

وأمرت نيابة أول المنصورة بـ محافظة الدقهلية بحبس مدرب كرة قدم يدعى “م – أ – م” يبلغ من العمر 37 عامًا، ومقيم بمركز طلخا، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاعتداء على طفل وتصوير مقاطع فيديو غير لائقة لعدد من الأطفال المتدربين داخل إحدى الأكاديميات الخاصة بـ مدينة المنصورة.

وكانت أجهزة مباحث قسم أول المنصورة تمكنت من ضبط المدرب بعد تلقي بلاغات من أولياء أمور تتهمه بالاعتداء على طفل بالصف السادس الابتدائي وتحريض أطفال آخرين على ممارسة أفعال غير لائقة وتصويرها مقابل مبالغ مالية، بهدف استغلالهم بشكل مشين خارج إطار القانون.

اعترافات تفصيلية واكتشاف وقائع سابقة

وكشفت التحقيقات والتحريات، التي قادها المقدم دكتور عبد الحميد الشورى، أن المدرب لم يكتفِ بالاعتداء على طفل يبلغ 11 عامًا، بل ثبت قيامه بطلب تصوير مقاطع فيديو مشينة لعدد من الأطفال مقابل مبالغ مالية تصل إلى 200 جنيه.

وبمواجهة المتهم بما ورد في التحريات والبلاغات، اعترف تفصيليًا بارتكاب الوقائع، وكشف في أقواله أنه بدأ بتصوير الصغار منذ نحو 6 أشهر، كما أقر بتصوير مقاطع للأطفال وإرسالها لشخص آخر مقابل مادي، وعثر بحوزته على مواد مصورة محفوظة على هاتفه الشخصي توثق الوقائع.

وتواصل نيابة أول المنصورة تحقيقاتها المكثفة حتى الآن لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعترافات تفصيلية الصف السادس الابتدائى الأكاديميات الخاصة الطب الشرع السادس الابتدائي الدقهلية تصوير مقاطع فيديو قسم أول المنصورة ذمة التحقيقات محافظة الدقهلية مقاطع فيديو غير لائقه مصلحة الطب الشرعي مدينة المنصورة

مواد متعلقة

6 قتلى في قصف استهدف مبنى للأمم المتحدة في السودان

الأنبا فيلوباتير يرسم كاهنا جديدا للخدمة في إيبارشية أبو قرقاص

تفاصيل جديدة في واقعة اعتداء مدرب كرة قدم على أطفال بالدقهلية

أخبار الحوادث اليوم: القبض على سائق محافظ الدقهلية وبحوزته مواد مخدرة بـ3 ملايين جنيه.. ضبط مدرب كرة قدم بتهمة الاعتداء على أطفال بالمنصورة

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، فولهام يتقدم على بيرنلي 2-1 في الشوط الأول

بيراميدز يودع كأس إنتركونتيننتال بعد الخسارة أمام فلامنجو بثنائية نظيفة (صور)

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ميتز في الدوري الفرنسي

شاهد، أهداف مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

برشلونة وأوساسونا يتعادلان سلبيا في الشوط الأول بالدوري الإسباني

أشرف زكي يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ عبلة كامل وحقيقة دخولها المستشفى (فيديو)

الطقس الآن، غطاء سحابي على أغلب الأنحاء وهذه درجة الحرارة بالقاهرة

29 طعنًا على نتائج انتخابات النواب 2025 في الـ 19 دائرة الملغاة بالجولة الأولى

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضابط إدراك الركعة في صلاة الجماعة، الإفتاء توضح الآراء الفقهية

أدعية لزيادة البركة في الزواج منذ البداية

من صفات الجلال والعظمة، الإفتاء توضح مفهوم البقاء واتصاف الله به

المزيد
الجريدة الرسمية
ads