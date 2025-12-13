6 قتلى في قصف استهدف مبنى للأمم المتحدة في السودان

18 حجم الخط

أفادت الوكالة الفرنسية «أ ف ب»، عن مقتل 6 مدنيين على الأقل في قصف استهدف مبنى للأمم المتحدة في السودان.

استهداف مبنى الأمم المتحدة



وبحسب ما نشرته فضائية «القاهرة الإخبارية»، أفاد مصدر طبي لوكالة فرانس برس بمقتل ستة مدنيين على الأقل السبت، في قصف استهدف مبنى تابعا للأمم المتحدة في كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان المحاصرة، في جنوب السودان.

قوات الدعم السريع مسؤولة عن الهجوم



ودانت الحكومة بشدة الهجوم، محملة في بيان قوات الدعم السريع المسؤولية عنه.

وأفاد شهود عيان بوقوع غارة بطائرة مسيّرة على مبنى الأمم المتحدة.

واتهم مجلس السيادة السوداني «الدعم السريع» بقصف مقر الأمم المتحدة. وقال المجلس، في بيان، إن هجوم «الدعم السريع» على المقر الأممي «خرق جسيم وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني».

وأضاف المجلس: «استهداف منشأة أممية محمية يمثل تصعيدًا خطيرًا وسلوكًا إجراميًا يرقى إلى عمل إرهابي منظم ويكشف عن استخفاف متعمد بالقانون الدولي وتهديد مباشر لعمل البعثات الإنسانية والدولية».

وحمّل المجلس «قوات الدعم السريع» المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ «مواقف حازمة وإجراءات رادعة» تكفل حماية المنشآت الأممية.

وكانت وزارة الخارجية السودانية اتهمت مؤخرًا «قوات الدعم السريع» بشن هجمات في جنوب كردفان أسفرت عن مقتل 79 شخصًا وإصابة 38 آخرين.

