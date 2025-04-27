بمشاركة فلسطين، ختام مميز للدورة الـ 51 من مهرجان جمعية الفيلم

اختتمت فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية في دورته الـ51 بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية بحضور وفد فلسطيني كبير تقدمهم مستشار سفارة فلسطين د. ناجي الناجي، والمخرج فتحي عمر، والمخرج فائق جرادة.

افتتح الاحتفالية شريف جاد نائب رئيس جمعية الفيلم مهنئا اللجنة المنظمة والجمهور بنجاح المهرجان ووصوله الى المحطة النهائية وحفل توزيع الجوائز بعد توفيق من الله وتجاوز ازمة إصابة رئيس الجمعية والمهرجان مدير التصوير السينمائي الفنان محمود عبد السميع في حادث سير قبل انطلاق المهرجان بفترة قصيرة، ووجه جاد التحية لعبد السميع لإصراره على إتمام المهرجان رغم أزمة الحادث، ثم قدم الاعلامية الكبيرة بوسي شلبي لادارة الاحتفالية والتي بدورها رحبت بكلمة لرئيس المهرجان.

وقال عبد السميع إن الله كان معي في هذا الحادث،ورغم الإصابات المختلفة إلا أننا استكملنا مراحل الإعداد للدورة، موجها الشكر لمجلس الإدارة على هذا الجهد واللجنة المنظمة لنحتفل بالدورة ال 51 تحت شعار "سينما مصرية مصرية" والذى شاركني في اختيار هذا الشعار الناقد السينمائي الراحل خالد السرجاني.

ختام مهرجان جمعية الفيلم

وأشار عبد السميع أن مهرجان جمعية الفيلم يهتم بالمضمون بعيدا عن الامور الشكلية، كما يهتم بالثقافة السينمائية،وقدم عبد السميع الشكر لرئيس لجنة التحكيم الناقد الكبير وليد سيف وأعضاء اللجنة.

وتحدثت د. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون قائلة ان:"مهرجان جمعية الفيلم يحظى بإحترام كبير في الدوائر الثقافية، كما يحظى محمود عبد السميع بإحترام صناع السينما، وأكدت جبارة ان جوائز المهرجان تتسم بالمصداقية والموضوعية".



وأعلنت بوسي شلبي عن جوائز الدورة وهي جائزة احسن فيلم منحتها لجنة التحكيم لفيلم "رحلة 404" إخراج هاني خليفة، وجائزة احسن فيلم منحها الجمهور لفيلم "أهل الكهف" إخراج عمرو عرفة،وجائزة احسن ممثل دور اول للفنان احمد داوود عن فيلم "الهوى سلطان"،وجائزة احسن ممثلة دور اول للفنانة منه شلبي عن فيلم "الهوى سلطان"، وحصلت الفنانة هنا الزاهد عن جائزة خاصة في التمثيل عن فيلم "بضع ساعات في يوم ما".

وكرم المهرجان مجموعة من النجوم المعاصرين والراحلين تقديرا لأعمالهم التي تعتبر علامة متميزة في تاريخ السينما المصرية وهم المنتج والموزع السينمائي الراحل صبحي فرحات، الممثل الراحل حسين رياض والممثل الراحل مصطفى فهمي واستلم التكريم أولادهم، كما تم تكريم الفنانة منى زكي، وكاتبة السيناريو والناقدة ماجدة خير الله، والمخرج السينمائي محمد ياسين،والممثل السوري جمال سليمان الذى علق على التكريم بقوله" فخور بهذا التكريم من جمعية الفيلم صاحبة التاريخ العريق.



كما قدم المستشار الفلسطيني ناجي الناجي الشكر لإدارة المهرجان على اختيار شعار "تحيا المقاومة لتحيا فلسطين" شعارا للمهرجان، كما تم عرض مجموعة من الافلام الفلسطينية التسجيلية والتى تم تصويرها داخل الاراضي المحتلة لنقل الحقائق عن حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

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