"أصوات شعرية على منصات التتويج" أمسية في مركز إبداع الست وسيلة

ينظم بيت الشعر العربي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية أمسية شعرية بعنوان "أصوات شعرية على منصات التتويج"، وذلك في الثامنة من مساء غدًا الأحد 14 سبتمبر بمقر البيت بمركز إبداع الست وسيلة خلف الجامع الأزهر.

يشارك في الأمسية نخبة من الأصوات الشعرية الشابة من مختلف محافظات مصر، هم: إبراهيم أبوسمرة (السويس)، أحمد الشمسي (سوهاج)، حازم مصطفى (الفيوم)، حمزة العزوني (الغربية)، رضا عبد النبي (البحيرة)، شيرين مجدي (الجيزة)، صفاء أبو صبيحة (الدقهلية)، عبد الرحمن سمير (القليوبية)، محمد السيد العراقي (القاهرة)، محمد صادق (الدقهلية)، ومحمود أحمد عبد الله (الفيوم).

ويشارك في إدارة الأمسية الشاعر محمد طايل (الغربية)، أحد أبرز الأصوات الشعرية الشابة.

جدير بالذكر أن جميع المشاركين فى الأمسية قد حازوا جوائز شعرية من مؤسسات وزارة الثقافة المختلفة خلال الأعوام الماضية.

وفي هذا السياق، أكد الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن بيت الشعر العربي، تحت مظلة صندوق التنمية الثقافية، يفتح أبوابه دومًا أمام المواهب الجديدة التي تحمل مشاعل الإبداع، فهذه الأصوات هي الامتداد الطبيعي لمسيرة الشعر العربي، وعلينا أن نوفر لها الدعم والفرص كي تترسخ مكانتها وتجد صداها في وجدان القارئ والمستمع، إننا نراهن على هذه الطاقات باعتبارها الجسر الذي يصل بين التراث العريق وحركة التجديد المعاصرة."

ويعد تنظيم مثل هذه الأمسيات جزءًا من استراتيجية صندوق التنمية الثقافية الهادفة إلى إثراء الحياة الثقافية المصرية، وتعزيز حضور الفنون والآداب في المجتمع، عبر رعاية المبادرات الإبداعية واحتضان الطاقات الواعدة من مختلف المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.