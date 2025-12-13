السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء كوبري "معلة" بطلخا

جولة لمحافظ الدقهلية،
جولة لمحافظ الدقهلية، فيتو
18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، أعمال إنشاء كوبري"معلة" بمدينة طلخا، وذلك بالتنسيق بين المحافظة والإدارة المركزية للري، وأوضح أن الكوبري يقع على "ترعة الساحل" لتوفير وسيلة آمنة لعبور المواطنين والسيارات بين الجانبين، مؤكدًا أن سلامة وأرواح وراحة المواطنين هي الأولوية ومهمتنا الأولى.

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء كوبري "معلة" بطلخا

وشدد محافظ الدقهلية على المقاول المنفذ بضرورة تكثيف الأعمال والإسراع في إنجازها والانتهاء من إنشاء الكوبري وفق المواصفات الفنية المطلوبة، وكلف المحافظ  إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، بمتابعة تنفيذ الأعمال ميدانيًا وتذليل العقبات التي قد تواجه المقاول وإزالة أي معوقات وتقديم الدعم اللازم لضمان سرعة الانتهاء من الكوبري وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

 

التأكيد على تكثيف الأعمال في الكوبري والانتهاء منه في أقرب وقت

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الكوبري الجديد يحقق سهولة انتقال المواطنين والسيارات ويوفر لهم معبرًا آمنًا بين الجانبين، كما يساهم في انسياب الحركة المرورية، مؤكدًا على ضرورة توفير شروط السلامة والأمان في الكوبري الجديد لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين وطلاب المدارس خلال عبورهم.

 

رفع كافة الإشغالات بالطريق العام وشوارع المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.

وخلال التفقد، توقف المحافظ أمام أحد الباعة الجائلين على الطريق، ووجه بضرورة انتقاله من الطريق العام ورفع كافة الإشغالات. كما تفقد عددًا من شوارع مدينة طلخا للوقوف على مستوى الخدمات، وتوقف أمام أحد محلات بيع السلع الغذائية، وكلف برفع كافة الإشغالات عن الشارع واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفات.

 

استمرار تكثيف أعمال النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري

 

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار تكثيف أعمال النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع مدينة طلخا، ورفع كافة الإشغالات عنها وإزالة أي معوقات أمام حركة السيارات والمواطنين، مشيدًا بمستوى النظافة الحالي بالمدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا الحركة المرورية الباعة المتجولين الادارة المركزية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حركة السيارات راحة المواطنين متابعة تنفيذ الاعمال مستوى الخدمات مركز ومدينة طلخا محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

أزمة محمد صلاح تتصاعد بعد جلوسه على مقاعد البدلاء للمرة الرابعة، المستكاوي يوجه له رسالة

بدء تصوير مسلسل "عاليا" لغادة عبد الرازق الأسبوع الجاري

رئيس أركان القوات المسلحة يعود لأرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا

وزير الخارجية يؤكد رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، فولهام يتقدم على بيرنلي 2-1 في الشوط الأول

بيراميدز يودع كأس إنتركونتيننتال بعد الخسارة أمام فلامنجو بثنائية نظيفة (صور)

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ميتز في الدوري الفرنسي

شاهد، أهداف مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

برشلونة وأوساسونا يتعادلان سلبيا في الشوط الأول بالدوري الإسباني

أشرف زكي يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ عبلة كامل وحقيقة دخولها المستشفى (فيديو)

الطقس الآن، غطاء سحابي على أغلب الأنحاء وهذه درجة الحرارة بالقاهرة

29 طعنًا على نتائج انتخابات النواب 2025 في الـ 19 دائرة الملغاة بالجولة الأولى

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضابط إدراك الركعة في صلاة الجماعة، الإفتاء توضح الآراء الفقهية

أدعية لزيادة البركة في الزواج منذ البداية

من صفات الجلال والعظمة، الإفتاء توضح مفهوم البقاء واتصاف الله به

المزيد
الجريدة الرسمية
ads