مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بميدان الساعة وفيكتوريا

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بناء على تكليفات اللواء رشاد فاروق مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية حملات مكبرة بمناطق الساعة وفيكتوريا والسيوف شملت رفع إشغالات وإزالة كافة المخالفات التي تعيق حركة المرور.

وجاءت الحملة بقيادة العميد أيمن بيومي مدير ادارة شرطة المرافق وشملت الحملة، التحفظ على العديد من الإشغالات وفتح الطريق وتسيير حركة المرور بشكل طبيعي أمام المارة والمركبات والقضاء على كافة استحواذات الأرصفة بنطاق شرق الإسكندرية.

ورفع الإشغالات بمناطق الساعة وفكتوريا والسيوف، وكذلك فتح الطريق للحركة المرورية، ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى، جاءت الحملة، بتواجد ضباط شرطة المرافق وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

