تفاصيل جولة محافظ الدقهلية المفاجئة في بلقاس

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة في مدينة بلقاس، حيث تفقد عددًا من الخدمات والمرافق، وأشاد خلالها بنماذج إيجابية، كما وجه بضرورة استمرار تكثيف المتابعة الميدانية للتصدي للمخالفات ورفع مستوى الخدمات.

تفاصيل جولة محافظ الدقهلية المفاجئة بمدينة بلقاس

وأثناء الجولة، وقف المحافظ على أحد منافذ بيع الخضروات والفاكهة بالمدينة، وأعرب عن إعجابه بالتزام المنفذ بالأسعار المقررة وجودة المنتجات المعروضة، وعبر عن تقديره لهذا النموذج، وأمر على الفور الأستاذ محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بمنحه مكانًا دائمًا ضمن الفرع الثاني للمعرض الدائم للسلع بالمنصورة، ليكون نموذجًا يحتذى به لباقي منافذ البيع في المحافظة ولابد من تعميمه في جميع مراكز ومدن المحافظة.

كما أشاد المحافظ بمستوى النظافة العام في شوارع بلقاس، رغم غياب غادة الحمادي رئيس المدينة، لقيامها بمأمورية خارج البلاد للاطلاع على معدات معالجة وتدوير المخلفات واختبارات الـ fat لخطوط التدوير، والتي سيتم توريدها لمصنع التدوير والمعالجة ببلقاس ضمن لجنة فنية من وزارة التنمية المحلية ضمن مشروع كيتشنر، ووجه الشكر لنواب رئيس المدينة وفريق العمل بالمجلس على جهودهم الملموسة في الحفاظ على انتظام العمل وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

المحافظ يثمن أداء نواب رئيس المدينة في التصدي لمخالفات البناء

كما ثمَّن المحافظ أداء نواب رئيس المدينة في التصدي لـ مخالفات البناء في مراحلها الأولى، مؤكدًا على أهمية الإجراءات الاستباقية لمنع أي من المخالفات والتعديات سواء بالبناء أو الإشغالات بالشوارع والحفاظ على الشكل الحضاري والعمراني للمدينة، ومشيدا بأداء الفريق على مستوى مجلس بلقاس وحسن الإدارة من قبل رئيس المدينة.

المتابعة الميدانية المستمرة هي السبيل الفعال للتصدي لجميع أشكال المخالفات

وفي ختام جولته، شدد محافظ الدقهلية على أن المتابعة الميدانية المستمرة هي السبيل الفعال للتصدي لجميع أشكال المخالفات والتعديات ومنعها في مهدها.

وأوضح أن هذه الجولات تهدف أيضًا إلى الوقوف مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذها.

