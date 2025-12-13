السبت 13 ديسمبر 2025
رياضة

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام فلامنجو في كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز
بيراميدز
إنتركونتيننتال، استقر الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز بطل إفريقيا وكأس القارات الثلاث على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي كأس القارات للأندية.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام فلامنجو في إنتركونتيننتال 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

موعد مباراة بيراميدز ضد فلامنجو

وتنطلق مباراة بيراميدز وفلامنجو في السابعة من مساء اليوم السبت على إستاد أحمد بن علي بالدوحة، على لقب كأس التحدي في نصف نهائي كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال).

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وفلامنجو في إنتركونتيننتال

وتذاع مباراة فلامنجو وبيراميدز في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال عبر قناة بي إن سبورت 2 HD، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت قطر.

 

مباراة بيراميدز ضد فلامنجو

ويسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق لقب عالمي جديد في بطولة إنتركونتننتال بعد حصده لقب القارات الثلاث في إنجاز جديد يحسب في تاريخه.

بيراميدز يسعي إلى مواصلة مشواره المشرف والرائع بالبطولة العالمية بعد إطاحته بأوكلاند سيتي وأهلي جدة السعودي.

مباراة بيراميدز وفلامنجو

ويتوج الفائز من مباراة بيراميدز وفلامنجو بلقب كأس التحدي كما يتأهل الفائز لمواجهة باريس سان جيرمان بطل أوروبا في النهائي على لقب كأس القارات للأندية في اللقاء المقرر له يوم 17 ديسمبر الجاري في الدوحة.

ويشارك باريس سان جيرمان في المباراة النهائية مباشرة، باعتباره بطل أوروبا.

طاقم حكام مباراة بيراميدز ضد فلامنجو

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، تعيين الحكم الدولي القطري عبد الرحمن الجاسم لإدارة مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في إطار دور نصف نهائي كأس القارات للأندية.

ويعاون الجاسم في إدارة المباراة، مواطنه طالب المري المساعد الأول، وسعود المقلة المساعد الثاني.

والحكم الرابع الكوستاريكي خوان كالديرون، ومواطنه الحكم الاحتياطي خوان كارلوس مورا.

 

بيراميدز بالأزرق وفلامنجو بالأحمر

 وتقرر خلال الاجتماع الفني المباراة أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى البرتقالي الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي فلامنجو قميصه الأساسي الأحمر في الأسود، بينما سيظهر حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

