الزملوط يستعرض مقومات الوادي الجديد التنموية مع وفد سعودي على هامش مهرجان الرياضات

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، لقاءً تعريفيًا مع وفدًا سعوديًا رفيع المستوى، استعرض خلاله أبرز المقومات التنموية التي تتميز بها المحافظة، وما تشهده من تطور في قطاعات البنية التحتية والخدمية والانتاجية، موجها الشكر للوفد الزائر وتلبيته دعوة الحضور للمشاركة فى أحياء الرياضات التراثية والفنون.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفدًا سعوديًا رفيع المستوى، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الوادي الجديد للرياضات التراثية والفنون، الذي تستضيفه المحافظة خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر الجاري، وسط أجواء تعكس أصالة الموروث العربي وتنوع الفعاليات التراثية بالمهرجان.

ورحّب المحافظ بالوفد الزائر، معربًا عن اعتزاز المحافظة بمشاركتهم في هذا الملتقى الثقافي الأول من نوعه، قبل أن يصطحبهم في جولة بمجمع المصالح الحكومية المميكن، حيث اطلعوا على عدد من المنشآت الخدمية والقاعات التكاملية ومنظومة العمل الذكي بين المديريات والتي تُسهم في تسهيل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجت محافظة الوادي الجديد، الدعوة للسادة المواطنين لحضور فعاليات النسخة الأولى من مهرجان الوادي الجديد للرياضات التراثية والفنون

النسخة الأولى 2025، والتي تقام خلال الفترة المسائية بمقر القرية التراثية

بنادي الهجن والفروسية شمال مدينة الخارجة وتضم حفلات سمر - الزفاف البدوي - غناء - شعر - فنون شعبية - ماراثون الإبل - سباقات الخيول)

وأشارت الوادي الجديد، في بيان رسمي لها، إلى توفير وسائل انتقال مجانا

يومي الجمعة والسبت ۱۲ و۱۳ ديسمبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة ٤ مساءً.

