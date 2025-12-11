الخميس 11 ديسمبر 2025
أسقف الوادي الجديد والواحات يدلى بصوته في انتخابات مجلس النواب

أدلى الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، اليوم الخميس، بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2025فى لجنته الانتخابية بمدرسة الأمل بمدينة الخارجة.

وعقب الإدلاء بصوته، أعرب نيافته أن المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية واجبا وطنيا يجب على الجميع المشاركة الإيجابية فيها .

انتخابات مجلس النواب 2025

وأوضح أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكل أولادها عبر التاريخ كانت ولازالت وستبقى كنيسة وطنية لها تواجد دائم ودور كبير والمساهمة فيما هو لصالح وطننا الغالى مصر.

من جانبه أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن غرفة العمليات من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تتابع الانتخابات على مدار الساعة، لضمان انتظام عملية التصويت وتوفير بيئة آمنة وميسرة للناخبين، مع التنسيق بين كافة غرف العمليات المركزية والفرعية للتدخل الفوري عند وجود أي معوقات.

وأشار الزملوط، إلى توفير كافة التجهيزات داخل وخارج مقار اللجان، بما في ذلك مصادر كهرباء بديلة وخدمات لكبار السن وذوي الهمم، لضمان تيسير العملية الانتخابية، حيث تم فرض طوق أمني حول اللجان، مع تعزيزات وتمركزات لضمان سهولة الوصول إليها وتأمين سير الانتخابات.

يشار إلى أن دائرة الخارجة مخصص لها مقعد واحد، يتنافس فيها 6 مرشحين بينهم مرشح حزبي واحد من حزب الجبهة الوطنية، إضافة إلى 5 مستقلين، بينما دائرة الداخلة المخصص لها مقعد واحد، يتنافس فيها 22 مرشحا بينهم 4 مرشحين حزبيين و18 مرشحا مستقلا من مختلف التيارات والأحزاب.

 

