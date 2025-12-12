الحصر العددي للدائرة الأولى بمحافظة الوادي الجديد، تقدم مرشح الجبهة الوطنية

الجمعة 12 ديسمبر 2025
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، برئاسة المستشار منجي خليل، والتي تضم مركزي الخارجة وباريس تفاصيل الحصر العددي للانتخابات في الدائرة والتي أسفرت عن تقدم مرشح حزب الجبهة الوطنية العميد مصطفى يسري معاذ. 
وتضمن الحصر العددي ما يلي: إجمالي عدد الناخبين المسجلين في الدائرة 83690 ناخبًا، إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بصوتهم في الدائرة 20177 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة 476 صوتًا وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة 19701 صوت. 
وحصل المرشح أحمد محمد أحمد عبد الله وشهرته أحمد العقاطي على 3291 صوتًا وباهي أحمد محمود عبد النعيم وشهرته باهي أبو معين 4473 صوتًا،  مصطفى محمد يسري معاذ 11037 صوتًا، أحمد عبد المقصود محمد وشهرته أحمد الهواري، 26 صوتًا، ابتسام أمير هارون 61 صوتًا، ممدوح أنور رضوان، 813 صوتًا.


وبهذا الحصر العددي يكون قد فاز مرشح حزب الجبهة الوطنية مصطفى يسري معاذ، بعد تحقيق نسبة 54 % من نسبة الأصوات الصحيحة بالدائرة.

