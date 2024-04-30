طرح 1.9 طن أسماك بمنافذ الوحدات القروية بمركز الفرافرة بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن طرح 1,9 طن من الأسماك بمنافذ الوحدات القروية بمركز الفرافرة بالوادي الجديد، تخفيفًا عن كاهل أهالي القرى والحد من ارتفاع الأسعار، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بطرح أسماك بحيرة باريس بكافة مراكز المحافظة، لتوفير الأسماك الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين.

وقال الدكتور ياسر محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الوحدة قامت ببيع الأسماك بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتفعيلا لمبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية، حرصًا على رفع المعاناة عن المواطنين.

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هذا فيما طرحت محافظة محافظ الوادى الجديد، أول أمس الأحد، أسماك بلطي بأسعار 20 جنيه للكيلو الواحد، عبر المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للمحافظة في القرى والمدن، وذلك ضمن خطة لتخفيض الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والأسماك والطيور بأسعار مخفضة.

وصرح المحافظ اللواء دكتور محمد الزملوط أن أسماك البلطي المتوفرة بالمنافذ قادمة من مفيض توشكي وبكميات كبيرة تكفي حاجة المواطنين.

ولفت إلى أن المنافذ أسهمت بشكل كبير في توفير احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة، ومواجهة احتكار الأسواق، مع ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الحالية.

وأكد محافظ الوادي الجديد، استمرار الوحدات المحلية بالمراكز في طرح الأسماك الطازجة الواردة من مفيض توشكي بمركز باريس يصل سعر الكيلو إلى 20 جنيها، وكذلك طرح السلع الأساسية بالمنافذ الثابتة والمتنقلة، وتكثيف حملات المرور اليومي على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار.

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