"فوسفات مصر" يفوز بسباعية على شباب باريس ويتأهل لدورة الترقي (فيديو)

18 حجم الخط

حسم نادي شركة فوسفات مصر بمحافظة الوادي الجديد، تأهله رسميا في بطولة دوري المنطقة للقسم الرابع، بفوزه على نادي مركز شباب باريس، وتأهله لدورة الترقي كأول دوري المنطقة، لينافس أول محافظة أسيوط وأول محافظة سوهاج للصعود للقسم الثالث.

وانتهت المباراة بين نادي شركة فوسفات مصر ومركز شباب باريس بالفوز بنتيجة عالية بـ 7 أهداف لفريق الفوسفات مقابل هدفين لمركز شباب باريس، بعد أن شارك نادي شركة الفوسفات في 6 مباريات حصدها كلها بالفوز برصيد 18 نقطة ليصل بعد فوزه إلي 21 نقطة.

انتهى الشوط الأول بين الفريقين بنتيجة 5 لنادي شركة فوسفات مصر مقابل هدف واحد لنادي مركز شباب باريس.

ومن جانبه تقدم المهندس محمد عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر، ونائبه طارق إمام واللواء عماد العطار مستشار رئيس الشركة لشؤون الرياضة والأمن والعلاقات العامة، مؤكدين دعمهم الكامل للفريق ليصل إلى الدوري الممتاز.

الصعود والهبوط في دوري القسم الرابع

يتم تنظيم دوري القسم الرابع بشكل لامركزي من قبل فروع الاتحاد المصري لكرة القدم في مختلف المحافظات والمناطق ومنها منطقة الوادي الجديد، والتي تستعد للقاء أول فرق منطقة أسيوط ومنطقة سوهاج ليصعد فريقين للقسم الثالث.

تتنافس الفرق في كل مجموعة للتأهل إلى دورة ترقي أو للصعود المباشر إلى دوري القسم الثالث، وفقًا للوائح المعلنة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم في بداية كل موسم. وقد تم تعديل أنظمة الصعود والهبوط عدة مرات في المواسم الأخيرة.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر فى اجتماع سابق، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، انطلاق دوري القسم الثاني (أ وب) للموسم الجديد 2025- 2026 يوم 14 أغسطس، ودوري القسم الثالث والرابع في الأول من سبتمبر الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.