الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
عصام كامل

حوادث

المشدد 6 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد  6 سنوات لعامل، وتغريمه مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في الهيروين المخدر وحيازة سلاح أبيض "مطواة" دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

اليوم، محكمة جنايات الأحداث تواصل جلسات محاكمة قاتل الإسماعيلية الصغير

جنايات شبرا تنظر أولى جلسات استئناف الحكم الصادر ضد المتهمين بقضية الدارك ويب بعد قليل

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

البداية عندما أحالت النيابة العامة القليوبية  المتهم "مصطفى م ف ع" - 27 سنة - عامل، في الجنابة رقم 11622 لسنة 2025 قسم الخصوص، والمقيدة برقم 2815 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 2025/8/7 بدائرة قسم شرطة الخصوص، بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا (هيروين)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح لها قانونًا، وأنه أحرز سلاح أبيض (مطواة قرن غزال) دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المشدد لمدة 10 سنوات لعاملين آخرين

كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لبائع خضروات وعامل، وتغريم كلا منهما مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيه، بعد إدانتهم بالإتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش" وذخائر دون ترخيص، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.

البداية عندما أحالت النيابة العامة القليوبية  المتهمين:- "كريم م أ ع" 33 سنة بائع خضراوات، و"كريم خ خ إ" 47 سنة عامل، في الجناية رقم 9084 لسنة 2025 اول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ۲۰۷۷ لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم 2025/5/١٩بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، حازا وأحرزا جوهرين مخدرين (الإندازول كاربوكساميد - الحشيش) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة أنهم حازا وأحرزا سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) بغير ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازا وأحرزا ذخائر طلقتان مما تستعمل علي الأسلحة النارية محل الإتهام السابق دون ان يكون مرخصًا لأيهما في حيازته او أحرازه.

وأشار أمر الإحالة أنهم حازا وأحرزا سلاحًا أبيضًا "مطواة قرن غزال" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

