السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الين الياباني
سعر الين الياباني
18 حجم الخط

سعر الين الياباني، واصل سعر الين الياباني استقراره أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية بمنتصف حركة تعاملات اليوم السبت الموافق 13 ديسمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي 

سجل سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي نحو 30.46 جنيه للشراء، 30.56 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في بنك مصر

سجل سعر 100 ين ياباني في بنك مصر نحو   30.41 جنيه للشراء،  30.69  جنيه للبيع.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك الأهلي 

سجل سعر 100 ين ياباني في البنك الأهلي نحو 30.41 جنيه للشراء،  30.69 جنيه للبيع.

 

 الين الياباني
 الين الياباني، فيتو

الين الياباني العملة الرسمية لليابان

 الين الياباني هو العملة الرسمية لدولة اليابان، ويرمز له بالرمز (¥) أو (JPY)، ويُعتبر من أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو.

ويُصدر بنك اليابان المركزي  العملة اليابانية، وتُستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل البلاد. 

يعود تاريخ الين الياباني إلى عام 1871 عندما تم اعتماده رسميًا بدلًا من النظام النقدي القديم، وجاء اسمه من كلمة “ين” التي تعني الدائرة باللغة اليابانية، في إشارة إلى شكل العملة المعدنية.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الين الياباني رمزًا للاقتصاد الياباني القوي، ويمثل إحدى العملات الآمنة في الأسواق العالمية.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

1000 ين: باللون الأزرق، وتحمل صورة العالم الطبي “هيديو نوغوتشي”.

2000 ين: باللون الأخضر الفاتح، وتُظهر مشهدًا من قلعة شوري التاريخية.

5000 ين: باللون البنفسجي، وتحمل صورة الكاتبة “إتشو هيغوتشي”.

10000 ين: باللون البني، وتحمل صورة “فوكوزاوا يوكيتشي”، أحد رموز التعليم في اليابان.

 الين الياباني
 الين الياباني، فيتو

العملات المعدنية:

توجد بفئات 1 ين، 5 ين، 10 ين، 50 ين، 100 ين، و500 ين، وتُصنع من معادن مختلفة مثل الألومنيوم والنحاس والنيكل.

الين الياباني في السوق

يعد الين الياباني من أهم العملات في أسواق الصرف العالمية، ويُستخدم كعملة احتياطية في العديد من الدول، كما يُعرف الين بأنه عملة الملاذ الآمن، إذ يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الأزمات الاقتصادية.

وشهد الين الياباني خلال السنوات الأخيرة تطويرات في تصميماته وتقنيات الأمان المستخدمة في طباعة العملة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي والبنوك المصرية البنك الاهلي البنوك المصرية البنك المركزى الين الياباني امام الجنيه الين الياباني الين بنك مصر حركة تعاملات اليوم

مواد متعلقة

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم السبت

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر بتعاملات اليوم السبت

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم السبت

الريال العماني يسجل 123.64 جنيها في البنك المركزي اليوم السبت

سعر الدولار ببنك السودان المركزي يسجل 448.73 جنيها للبيع بتعاملات اليوم السبت

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه اليوم السبت 13-12-2025

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

موعد مباراة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب

حصيلة أهداف كأس العرب بعد انتهاء دور ربع النهائي

بيان عاجل من السياحة والآثار بشأن تسريب مياه الأمطار بالمتحف الكبير

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

ماذا سيحدث حال انتهاء مباراة بيراميدز وفلامنجو بالتعادل في إنتركونتيننتال؟

إريتريا تنسحب من "إيجاد" وسط قلق أممي إزاء التوترات مع إثيوبيا

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت فى مصر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن البيطار شهيد العلم

تفسير رؤيا المصحف في المنام وعلاقتها برزق واسع ووفرة بالمال

أحمد كريمة: السيدة زينب الكبرى مدفونة بالقاهرة ولا علاقة لها بـ"الصغرى" في سوريا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads