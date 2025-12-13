ندوة بالحزب العربي الناصري تناقش حقوق الإنسان العربي ومواجهة معايير العالم المتناقضة

18 حجم الخط

يعقد الحزب العربى الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، ندوته الأسبوعية بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان، تحت عنوان “الإنسان العربى بين حقوقه المشروعة ومعايير العالم المتناقضة”، وذلك مساء الاثنين الموافق 15ديسمبر 2025 بمقر الحزب المركزى 8 شارع طلعت حرب بالقاهرة.

ضيوف الندوة والمحاور الرئيسية

وأكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، أن الندوة سوف تستضيف عددا من المتخصصين بملف حقوق الإنسان على رأسهم الدكتور عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى جانب المستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، وعدد من المعنيين بحقوق الإنسان، وسوف تناقش الندوة عددا من المحاور الهامة يأتى على رأسها ازدواجية المعايير الخاصة التى تستخدمها منظمات حقوق الإنسان العالمية بين الإنسان العربى والإنسان فى الدول الغربية، بالإضافة إلى كيفية توحيد المعايير الخاصة بحقوق الإنسان فى العالم ككل.

حقوق الإنسان معترف بها عالميا كمبادئ أساسية تحمى كرامة الإنسان

وأضاف الدكتور عمرو رضوان، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى، أن حقوق الإنسان معترف بها عالميا كمبادئ أساسية تحمى كرامة الإنسان وحريته ومساواته. لكن تفسيرها وتطبيقها غالبا ما يختلفان عبر الثقافات والأنظمة السياسية والسياقات التاريخية، وغالبا ما يقدم الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، نفسه باعتباره الوصى على حقوق الإنسان العالمية، ويعطى إطار حقوق الإنسان الغربى، الذى تشكله فى المقام الأول الديمقراطيات الليبرالية، الأولوية للحريات الفردية، مثل حرية التعبير. وفى حين أن هذه الحقوق حيوية، فإن النهج الغربى يتجاهل غالبًا الحقائق الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية للمجتمعات غير الغربية. إن إصراره على التطبيق الشامل يتجاهل تنوع التقاليد والأديان ونماذج الحكم فى جميع أنحاء العالم

وتابع قائلا: إن تاريخ «تسييس» الولايات المتحدة لحقوق الإنسان بعد نهاية الحرب العالمية الثانية طويل، حيث كانت الولايات المتحدة غير مبالية تمامًا بحقوق الإنسان، فبينما كان الإعلان العالمى لحقوق الإنسان قيد الإعداد، أعربت حكومة الولايات المتحدة عن دعمها اللفظى مع التأكيد على أنه لا ينبغى أن يكون أكثر من وثيقة ملهمة بلا قوة ملزمة، ولقد أصرت على جعل المواد المتعلقة بحقوق الإنسان غامضة قدر الإمكان.

