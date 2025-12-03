استدعاء مالك شقة اندلعت فيها النار بفيصل

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل للوقوف على أسباب الحادث وحصر التلفيات، وتحديد بدايته ونهايته.

وأمرت النيابة باستدعاء مالك الشقة، لسماع أقواله في الحادث، ورجحت أن ماسا كهربائيا سبب في اندلاع الحريق، وامتد إلي باقي محتويات الشقة، وتسبب في تفحم أجزاء كبيرة منها.

حريق شقة سكنية في فيصل

البداية كانت تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في فيصل وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق، وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت قرارتها السابق.

