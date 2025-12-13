كارثة غريبة وغامضة، ظهور مفاجيء لـ700 حفرة ضخمة تبتلع مزارع القمح في تركيا (فيديو)

18 حجم الخط

ظاهرة غريبة وغامضة في تركيا، حدثت بين عشية وضحاها، حيث ظهر نحو 700 حفرة ضخمة "حفر انهيارية" في قونية بتركيا، التهمت حقول القمح في منطقة يطلق عليها الأتراك "سلة خبز البلاد"، وحدث ارتفاع حاد في عدد الحفر في قونية بتركيا ما ينبئ بكارثة.

ظهور 700 حفرة ضخمة تبتلع مزارع القمح في تركيا

وتُظهر البيانات الرسمية وجود نحو 700 حفرة انهيارية في حوض قونية المغلق، حيث حذر الخبراء من تزايد هذا العدد سنويًا، ويربطون هذا الارتفاع بـتغير المناخ والجفاف والاستخراج غير المنضبط للمياه الجوفية.

وقال الخبراء بشأن تزايد الحفر الضخمة في منطقة زراعة القمح في تركيا: "الأرض تلتهم مزارع تركيا 700 حفرة عملاقة تلتهم حقول القمح".

حفر ضخمة تبتلع حقول القمح في تركيا، فيتو

وتُظهر لقطات طائرة بدون طيار كارثة، فقد أظهرت نحو 700 حفرة ضخمة تلتهم سلة خبز تركيا، حيث أدى الجفاف الشديد إلى انهيار جيولوجي في الأرض الزراعية في سهل قونية، مصدر قمح تركيا، ويختفي السهل الزراعي حرفيًا داخل حفر يبلغ ضخمة، يبلغ عرضها 100 قدم، أي 30.48 متر، وعمقها مئات الأمتار.

وكشفت وسائل الإعلام التركية عن ظهور 20 حفرة انهيارية جديدة هذا العام وحده، في ما كان يُعرف سابقًا بالأراضي الزراعية التركية المخصصة لزراعة القمح.

وأرجع خبراء البيئة ظهور هذا العدد الكبير من الحفر الضخمة، التي ابتلعت أراضي سهل زراعة القمح في تركيا، إلى "عقود من ضخ المياه الجوفية للزراعة، ما أدى إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية بعشرات الأمتار، وذلك لم يترك شيئًا يدعم الأرض فوقها، وتسبب في انهيار الأراضي الزراعية في تركيا".

مستويات المياه الجوفية في تركيا وصلت لأدنى مستوياتها

وأكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن مستويات المياه في الخزانات وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 15 عامًا، بينما تظهر 1850 منطقة علامات انهيار وشيك، ما دفع المزارعون في تركيا للفرار بعد أن اختفت حقولهم في لحظة، وبين عشية وضحاها.

Nearly 700 sinkholes have appeared in parts of Turkey, with new ones showing up, fueled by extreme drought. pic.twitter.com/AaSdD3YNap — AccuWeather (@accuweather) December 12, 2025

البعض شبه الأخذ المجحف من المياه الجوفية لعدة عقود بأنه "انتقام الأرض الأم"، قائلين: "إذا سرقت مياهها، فإنها ستأخذ أرضك".

ويُعرف سهل قونية الأوسط في تركيا باسم "سلة خبز البلاد"، وظهر بها ما يقرب من 700 حفرة في الأشهر الأخيرة، مع ظهور المزيد وسط جفاف حاد ومستمر تفاقم بسبب تغير المناخ والاستخراج المفرط للمياه الجوفية للزراعة، الأمر الذي يؤدي لكارثة بيئية واقتصادية في تركيا.

ظهور مفاجيء لحفر ضخمة في تركيا، فيتو

وأكدت وسائل الإعلام التركية أن الحفر الضخمة التي ظهرت بشكل مفاجئ، تشكل مخاطر متزايدة على حقول المزارعين والبنية التحتية والمجتمعات المجاورة، حيث بلغ اتساع بعض هذه الحفر يكفي لابتلاع المركبات، ما يجبر الكثيرين على ترك أراضيهم ومواجهة الخسائر الاقتصادية.

تصوير جوي يلتقط صورا لحفر ضخمة ظهرت بشكل مفاجئ

مقاطع فيديو التقطت حديثًا، أوائل ديسمبر 2025، عن طريق التصوير الجوي لخبراء الأرصاد الجوية، كشفت عن تشكل حفر انهيارية جديدة ضخمة دون سابق إنذار، بشكل مفاجيء، عبر مساحات شاسعة من المنطقة، مما يؤكد التصاعد السريع للأزمة متسببة في كارثة بيئية واقتصادية.

ظهور حفر ضخمة في تركيا تبتلع حقول القمح، فيتو

وحذر تقرير للأمم المتحدة، صدر في وقت سابق من هذا العام، من أن 88% من أراضي تركيا ستواجه خطر التصحر بشكل كبير بحلول عام 2030، وأن جنوب شرق الأناضول هو الأكثر تضررًا من فقدان رطوبة التربة والجفاف المفاجئ الذي قد يقضي على المحاصيل في غضون أسابيع.

ولمواجهة ذلك، دخلت تركيا في شراكة مع إسبانيا في سبتمبر 2025 في مبادرة بحثية مشتركة، لتطوير نظام مراقبة رقمي وخريطة مخاطر للانهيارات الأرضية في قونية من أجل توجيه استخدام الأراضي بشكل أفضل وحماية السكان.

ويحث الخبراء على تطبيق ما يسمى بـ "إدارة أكثر صرامة للمياه" للحد من الإفراط في استخدام طبقات المياه الجوفية، حيث يستمر الاستنزاف غير المنضبط في إضعاف التضاريس وإشعال هذه الظاهرة.

حفر قونية الضخمة تتشكل بشكل مفاجئ

وتؤكد الدراسات الحديثة أن الحرارة الشديدة واستنزاف المياه الجوفية يفاقمان المشكلة، ما يتطلب إصلاحات فورية في استخدام المياه.

ظهور حفر ضخمة في تركيا يكشف عن كارثة، فيتو

وأكد الباحثون أن الحفر الانهيارية في سهل قونية تتشكل فجأة، مشيرين إلى أن هذه الحفر ظهرت في غضون ساعات أو ليلة واحدة، بعد سنوات من التعرية التدريجية تحت سطح الأرض، مثال على ذلك (انهيار مبنى إينوبا أوبروك إلى عمق 35 مترًا في ليلة واحدة)، وتتراكم الأسباب الكامنة على مدى عقود، مع انخفاض منسوب المياه الجوفية بمقدار 20-24 مترًا منذ عام 2000.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.