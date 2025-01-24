انهيار مفاجي لمبنى سكني في مدينة قونيا وسط تركيا (فيديو)

انهار مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق في شارع بيشهير في حي السلاجقة بـمنطقة سلاجوقلو التركية، بمدينة قونية، اليوم الجمعة، ولم تُعرف الأسباب التي أدت إلى انهيار المبنى حتى الآن.

انهيار منزل في تركيا

وهرعت فرق البحث والإنقاذ إلى المكان فور وقوع الحادث، يرافقها طواقم الإسعاف الطارئ 112 وقوات الشرطة، حيث بدأت عمليات البحث عن الناجين تحت الأنقاض بشكل مكثف ومنظم.

Konya'da 3 katlı binanın çöktüğü anlara ait görüntüler. pic.twitter.com/DiYGwjpOkq January 24, 2025

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر المشهد المروع للمبنى المنهار.



وفي تصريح عبر منصة "إكس"، قال رئيس بلدية قونية الكبرى، أوغور إبراهيم ألتاي: "تلقينا أنباء عن انهيار مبنى قديم في حي سلجوق. فرق البحث والإنقاذ والفرق الطبية التابعة لنا وصلت إلى مكان الحادث، وعملياتنا مستمرة.

وأضاف: "نرجو من الجميع تجنب التسبب في ازدحام مروري في شارع بيشهير".

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