خارج الحدود

تركيا تعلن رفع العقوبات الأمريكية عن أنقرة المفروضة بسبب شراء "إس-400" الروسية

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان،  أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر باتخاذ إجراءات لبدء رفع العقوبات المفروضة على تركيا (بموجب قانون كاتسا) بعد شراء منظومة "إس-400" الروسية.


 وقال فيدان في مقابلة مع قناة "خبر تورك" التلفزيونية، "أبلغ ترامب أردوغان في الاجتماع بأنه لا ينبغي أن تكون هناك عقوبات بموجب قانون كاتسا بين الدول وأنه يجب رفعها، وأعطى تعليمات للمسؤولين في هذا الشأن".


وأضاف أن "إدارة ترامب تختلف اختلافا جوهريا عن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وهي ملتزمة بمعالجة هذه القضية". مشيرا إلى أنه "من المتوقع التوصل إلى حل لمشكلة العقوبات قريبا".

وكانت تركيا قد أبرمت في عام 2017 صفقة مع روسيا لشراء منظومة الدفاع "إس-400"، واستلمت الدفعات الأولى منها خلال صيف وخريف 2019.

وقد طالبت الولايات المتحدة أنقرة بالتخلي عن هذه المنظومات الروسية لصالح منظومات "باتريوت" الأمريكية، إلا أن تركيا رفضت ذلك، مما دفع واشنطن إلى اتخاذ إجراءات، تمثلت في استبعاد تركيا من برنامج تصنيع وتوريد مقاتلات "إف- 35"، وفرض عقوبات على قيادات بارزة في قطاع الصناعات الدفاعية التركي.

وقالت تركيا مرارا إن إبعادها كان مجحفا، وطالبت بإعادتها أو تعويضها.

