خارج الحدود

تركيا تبدأ نقل جثامين 20 عسكريا لقوا مصرعهم في حادث تحطم طائرة

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أنه سيتم نقل جثامين العسكريين العشرين الذين قضوا في حادث سقوط الطائرة العسكرية المنكوبة على الحدود بين جورجيا وأذربيجان إلى تركيا.

وجاء هذا التصريح خلال إحاطة إعلامية قدمها متحدث الوزارة زكي أق تورك، حيث أكدت المصادر العثور على جثمان آخر ضحايا الحادث اليوم.

وأوضحت أنه تم استقدام الصندوق الأسود الخاص بالطائرة إلى أنقرة وبدء إجراءات فحصه لمعرفة أسباب الحادث.

وتوجهت الوزارة بالشكر للسلطات الجورجية والأذربيجانية على جهودها السريعة في عمليات البحث والإنقاذ والتعاون المشترك.

وأشارت الوزارة أيضًا إلى تعليق الرحلات بطائرات النقل العسكري من طراز "C130" احترازيًا منذ 12 نوفمبر، على أن تستأنف بعد انتهاء الفحوصات الفنية اللازمة.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت أمس الأربعاء عن مصرع 20 عسكريًا بتحطم طائرة شحن أثناء رحلتها من أذربيجان إلى تركيا، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العثور على الصندوق الأسود للطائرة وبدء التحقيقات الرسمية حول أسباب الحادث. 

