مواصفات اللوحة الأم جيجابايت الخشبية X870E AERO X3D بعد إطلاقها رسميا

الماذربورد الجديدة،فيتو
أطلقت جيجابايت GIGABYTE اللوحة الأم ماذربورد  X870E AERO X3D WOOD الخشبية مع منظومة تبريد متكاملة.

وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات ماذربورد جيجابايت الجديدة.

مواصفات ماذربورد جيجابايت

تأتي ماذربورد جيجابايت X870E AERO X3D WOOD بتصميم من  سحب الجلد مع لمسات خشبية ومنظومة تبريد متكاملة تشمل VRM Thermal Armor Advanced المزود بأنابيب حرارية عالية الكفاءة، إضافة إلى M.2 Thermal Guard L وM.2 Thermal Guard Ext.

 كما تأتى ماذربورد جيجابايت بلوحة PCB Thermal Plate التي تحقق تحسينًا حراريًا بنسبة 14% وتعزّز الاستقرار تحت أقصى الأحمال، كما يعمل وضع X3D Turbo Mode 2.0 المدعوم بالذكاء الاصطناعي على إطلاق كامل قدرات معالجات X3D، بينما يمكن رفع تردد ذاكرة DDR5 إلى 9000MT/s لسرعات فائقة.

 تعتمد اللوحة على منصة AMD Socket AM5 وتدعم أحدث معالجات Ryzen Series 9000 و8000 و7000.

كما تضمن دوائر الطاقة الرقمية Twin 16+2+2 VRM استقرارًا وكفاءة في توصيل الطاقة، فيما توفر فتحتي PCIe 5.0 دعمًا لكروت الشاشة المزدوجة، بالإضافة إلى أربعة منافذ M.2 تدعم PCIe 5.0/4.0 x4 لأعلى سرعات التخزين.

تقليل انعكاسات الإشارة 

"المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" يتهم "مايكروسوفت" بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة تتبع الفلسطينيين

منظمة إيرلندية ترفع دعوى قضائية ضد مايكروسوفت تتهمها بتخزين بيانات مراقبة إسرائيلية لـ "فلسطينيين"

وتعزز تقنية PCB ذات 8 طبقات مع تقنية Back Drilling الدقة وتقليل انعكاسات الإشارة وتحسين الأداء العام كما توفر اللوحة منفذي LAN بسرعة 5GbE وتقنية Wi-Fi 7 مع هوائي عالي الكسب قابل للتوجيه، إضافة إلى منفذي USB4 Type-C مع دعم DP-Alt إلى جانب منفذ HDMI.

