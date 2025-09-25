مايكروسوفت تتخذ إجراء ضد جيش الاحتلال

نقلت صحيفة جارديان عن مصادر مطلعة قولها: إن شركة مايكروسوفت أوقفت وصول جيش الاحتلال الإسرائيلي لتقنية استخدمها لمراقبة مكالمات الفلسطينيين.

وأضافت المصادر في حديثها مع الجارديان، أن مايكروسوفت أبلغت إسرائيل أن الوحدة 8200 انتهكت شروط الخدمة بتخزين كميات هائلة من البيانات.

سلوفينيا تفرض حظر سفر ودخول لأراضيها على نتنياهو

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام سلوفينية، اليوم الخميس، أن الحكومة أعلنت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري الأمن الداخلي والمالية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش أشخاص غير مرغوب فيهم في البلاد.

كما قالت وكالة رويترز إن سلوفينيا فرضت حظر سفر ودخول لأراضيها على نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولة لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا تقف موحدة وبحزم خلف حل الدولتين، مشددة على ضرورة العمل على وقف الحرب الدائرة فى قطاع غزة، ووقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم.

