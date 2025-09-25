الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مايكروسوفت تتخذ إجراء ضد جيش الاحتلال

شركة مايكروسوفت
شركة مايكروسوفت

نقلت صحيفة جارديان عن مصادر مطلعة قولها: إن  شركة مايكروسوفت أوقفت وصول جيش الاحتلال الإسرائيلي لتقنية استخدمها لمراقبة مكالمات الفلسطينيين.

وأضافت المصادر في حديثها مع الجارديان، أن مايكروسوفت أبلغت إسرائيل أن الوحدة 8200 انتهكت شروط الخدمة بتخزين كميات هائلة من البيانات.

سلوفينيا تفرض حظر سفر ودخول لأراضيها على نتنياهو

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام سلوفينية، اليوم الخميس، أن الحكومة أعلنت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري الأمن الداخلي والمالية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش أشخاص غير مرغوب فيهم في البلاد. 

كما قالت وكالة رويترز إن سلوفينيا فرضت حظر سفر ودخول لأراضيها على نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولة لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة.  

وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا تقف موحدة وبحزم خلف حل الدولتين، مشددة على ضرورة العمل على وقف الحرب الدائرة فى قطاع غزة، ووقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل جيش الإحتلال الإسرائيلي مايكروسوفت

مواد متعلقة

مايكروسوفت تعلن انقطاع عدة كابلات بحرية دولية في البحر الأحمر والضرر يطال دول قارتين

لحظة استهداف صاروخ إيراني شركة مايكروسوفت المتورطة في عمليات الإبادة في غزة (فيديو)

الأكثر قراءة

صورها أثناء ارتكابه الجريمة، ضبط عامل اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح في السلام

بعد تداول اسم الفنان ياسر جلال، كيف يختار رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشيوخ؟

مدبولي يؤكد حرص مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل

جاهزية رباعي الأهلي لمباراة الزمالك بعد مشاركتهم في مران اليوم

ضربها بسيخ حديد وعصا خشبية، تفاصيل اعتداء ولي أمر على معلمة بالشرقية

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

القبض على منادي سيارات تحرش بفتاة أثناء سيرها في الشارع بسوهاج (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الطماطم تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الخميس

سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

الروص يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عريض الحبة بـ 27 جنيها، أسعار الأرز بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«نصر من الله وفتح قريب»، محمد سيد طنطاوي يكشف عن بشرى سارة للمؤمنين

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

لماذا لا توجد كفارة لترك الصلاة ولا تقبل فيها النيابة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads