من ضمنها مصر، آبل وجوجل ترسلان تحذيرات من التجسس والقرصنة للمستخدمين بـ 150 دولة

18 حجم الخط

أعلنت شركتا آبل وجوجل، في بيان صادر عنهما عن إرسال مجموعة جديدة من إشعارات بشأن التهديدات الإلكترونية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم خلال هذا الأسبوع، وذلك ضمن أحدث جهودهما لحماية العملاء من تهديدات المراقبة والتجسس.

آبل وجوجل ترسلان تحذيرات من التجسس والقرصنة للمستخدمين في أكثر من 150 دولة

وتجدر الإشارة إلى أن آبل وجوجل مملوكتين لـ«ألفابت»، وهما من بين عدد محدود من شركات التكنولوجيا التي تصدر بانتظام تحذيرات للمستخدمين عندما تتوصل إلى أنهم ربما يكونون مستهدفين من قراصنة مدعومين من حكومات.

وذكرت شركة آبل، أنها أصدرت تحذيرات في الثاني من شهر ديسمبر الجاري ، لكنها لم تقدم سوى تفاصيل قليلة متعلقة بنشاط القرصنة المزعوم، ولم ترد على أسئلة عن عدد المستخدمين المستهدفين أو تُحدد هوية الجهة التي يُعتقد أنها تُقوم بعمليات التسلل الإلكتروني.

تحذيرات من عمليات تسلل إلكترونية

وأضافت آبل: «أبلغنا المستخدمين في أكثر من 150 دولة حتى الآن».

ويأتي بيان “أبل” عقب إعلان “جوجل” في الثالث من ديسمبر أنها حذرت جميع المستخدمين المعروفين من استهدافهم باستخدام برنامج التجسس (إنتلكسا)، والذي قالت إنه امتد إلى «عدة مئات من الحسابات في مختلف البلدان، ومنها باكستان وكازاخستان وأنجولا ومصر وأوزبكستان وطاجيكستان».

وقالت «جوجل» في إعلانها إن (إنتلكسا)، وهي شركة مخابرات إلكترونية تخضع لعقوبات من الحكومة الأمريكية، تتفادى القيود وتحقق نجاحا.

في حين لم يرد مسؤولون تنفيذيون مرتبطون بشركة (إنتلكسا) بعد على الرسائل.

واحتلت موجات التحذيرات العناوين الرئيسية للأخبار، ودفعت هيئات حكومية، منها الاتحاد الأوروبي، إلى إجراء تحقيقات، مع تعرض مسؤولين كبار فيه للاستهداف باستخدام برامج التجسس في السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.