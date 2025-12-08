الإثنين 08 ديسمبر 2025
خارج الحدود

من ضمنها مصر، آبل وجوجل ترسلان تحذيرات من التجسس والقرصنة للمستخدمين بـ 150 دولة

شركة جوجل، فيتو
شركة جوجل، فيتو
أعلنت شركتا آبل وجوجل، في بيان صادر عنهما عن إرسال مجموعة جديدة من إشعارات بشأن التهديدات الإلكترونية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم خلال هذا الأسبوع، وذلك ضمن أحدث  جهودهما لحماية العملاء من تهديدات المراقبة والتجسس.

آبل وجوجل ترسلان تحذيرات من التجسس والقرصنة للمستخدمين في أكثر من 150 دولة 

وتجدر الإشارة إلى أن آبل وجوجل مملوكتين  لـ«ألفابت»، وهما من بين عدد محدود من شركات التكنولوجيا التي تصدر بانتظام تحذيرات للمستخدمين عندما تتوصل إلى أنهم ربما يكونون مستهدفين من قراصنة مدعومين من حكومات.

وذكرت شركة آبل، أنها أصدرت تحذيرات في  الثاني من شهر  ديسمبر الجاري  ، لكنها لم تقدم سوى تفاصيل قليلة متعلقة بنشاط القرصنة المزعوم، ولم ترد على أسئلة عن عدد المستخدمين المستهدفين أو تُحدد هوية الجهة التي يُعتقد أنها تُقوم بعمليات التسلل الإلكتروني.

تحذيرات من عمليات تسلل إلكترونية 

وأضافت آبل: «أبلغنا المستخدمين في أكثر من 150 دولة حتى الآن».

ويأتي بيان “أبل” عقب إعلان “جوجل” في الثالث من ديسمبر أنها حذرت جميع المستخدمين المعروفين من استهدافهم باستخدام برنامج التجسس (إنتلكسا)، والذي قالت إنه امتد إلى «عدة مئات من الحسابات في مختلف البلدان، ومنها باكستان وكازاخستان وأنجولا ومصر وأوزبكستان وطاجيكستان».

وقالت «جوجل» في إعلانها إن (إنتلكسا)، وهي شركة مخابرات إلكترونية تخضع لعقوبات من الحكومة الأمريكية، تتفادى القيود وتحقق نجاحا.

في حين لم يرد مسؤولون تنفيذيون مرتبطون بشركة (إنتلكسا) بعد على الرسائل.

واحتلت موجات التحذيرات العناوين الرئيسية للأخبار، ودفعت هيئات حكومية، منها الاتحاد الأوروبي، إلى إجراء تحقيقات، مع تعرض مسؤولين كبار فيه للاستهداف باستخدام برامج التجسس في السابق.

