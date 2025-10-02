بعد الكشف عنها عالميا، مواصفات اللوحة الأم GIGABYTE X870E AORUS X3D

كشفت GIGABYTE Technology، عالميا عن إطلاق لوحتها الأم GIGABYTE X870E AORUS X3D المزودة بمقبس AMD Socket AM5، مع تصميم حراري ذكي ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات اللوحة الأم الجديدة.

مواصفات اللوحة الأم

تأتى اللوحة الأم GIGABYTE X870E AORUS X3Dمع وضع X3D Turbo Mode 2.0 مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يتيح للمستخدمين تجربة أداء X3D مذهل مدعوم بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ويعمل وضع X3D Turbo Mode 2.0 على تحسين أداء الألعاب ديناميكيًا بما يصل إلى 25% من خلال نموذج ذكاء اصطناعي مدمج، ليمنح تجربة ألعاب وإنتاجية تتكيف مع سيناريوهات الاستخدام في الوقت الفعلي.

كما تأتي اللوحة الأم GIGABYTE X870E AORUS مع تقنية D5 Bionic Corsa حيث تعتمد هذه التقنية على تحسينات مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر البرمجيات والمكونات والبرمجيات الثابتة، لدفع سرعات ذاكرة DDR5 إلى مستوى يبلغ 9000MT/s ومن خلال التحليل الذكي في الوقت الفعلي وتعديل المعايير، تضمن تقنية D5 Bionic Corsa أقصى درجات الاستقرار.

كما تعمل تقنية PCB Back Drilling على تحسين أداء النظام من خلال تعزيز سلامة الإشارات، وتقليل الانعكاسات، والحد من مشاكل التوقيت والنتيجة هي نقل بيانات أنظف، وتقليل التداخل الكهرومغناطيسي.

تعزيز استقرار اللوحة الأم

وتأتي اللوحة مع حل VRM بتصميم Digital Twin 18+2+2 Phases، الذي يوفر توصيل طاقة نظيفة ومستقرة لإطلاق كامل إمكانات معالجات AMD Ryzen من السلاسل 9000 و8000 و7000 كماة يقدم VRM Thermal Armor Advanced بتصميم Heatpipe مباشر اللمس تبريدًا فائقًا لمنطقة الطاقة، بينما توفر لوحة تبريد PCB تحسنًا حراريًا بنسبة 14% مع تعزيز استقرار اللوحة الأم.

كما توفر تقنية M.2 EZ-Flex تبديدًا عالي الكفاءة للحرارة، من خلال قاعدة مرنة حاصلة على براءة اختراع صُممت خصيصًا لأقراص M.2 SSD، مما يضمن الأداء الحراري الأمثل مع استيعاب مختلف تكوينات المكونات.

تأتى اللوحة الأم DriverBIOS يضم تعريفات Wi-Fi مثبتة مسبقًا، مما يتيح الوصول الفوري إلى الشبكة عند تشغيل الجهاز مع واجهة تشغيل سلسة للشبكة. استمتع باتصال فوري منذ لحظة التشغيل.

فلسفة تصميم اللوحة الخلفية

كما يقدم Rear EZ-Button فلسفة تصميم للوحة الخلفية حيث تم نقل أزرار التحكم الأساسية مثل التشغيل، إعادة الضبط، Clear CMOS، وQ-Flash+ إلى اللوحة الخلفية، مما يوفر وصولًا مريحًا أثناء التجميع أو الصيانة أو حل المشكلات.

اللوحة الأم GIGABYTE X870E AORUS تأتى مع واجهة UC BIOS 2.0 تشمل عدد من الوظائف منها التقاط شاشة بلمسة واحدة.

