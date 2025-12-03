الأربعاء 03 ديسمبر 2025
مستقبل وطن يحسم 167 مقعدا في مجلس النواب حتى الآن

نصيب حزب مستقبل وطن
نصيب حزب مستقبل وطن من مقاعد النواب حتى الآن
نجح حزب مستقبل وطن في الفوز بـ 24 مقعدا فرديا في المرحلة الأولى، و22 مقعدا من أصل 65 مرشحا، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الثانية.  

نصيب حزب مستقبل وطن من مقاعد النواب الفردية

كما حصل حزب مستقبل وطن على 121 مقعدا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، في القطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية.

حصيلة مقاعد حزب مستقبل وطن في القائمة والفردي

وأصبح بذلك إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب المقبل عن حزب مستقبل وطن 167 نائبا، وفي انتظار ما ستسفر عنه النتائج في جولة الإعادة للمرحلة الثانية، وكذلك الدوائر الملغاة في محافظات المرحلة الأولى.

أكدت أحزاب القائمة الوطنية، في بيان لها أمس أن انتخابات مجلس النواب 2025، تتم تحت إشراف الهيئات القضائية وبضمانات قانونية واضحة، مع منافسة انتخابية حقيقية تعكس جدية الدولة في ترسيخ مسار ديمقراطي قائم على الالتزام بالقانون.

المخالفات في انتخابات مجلس النواب 

وأشار البيان إلى أن أي أخطاء أو مخالفات محدودة لا تؤثر على مجمل العملية الانتخابية، ولا تستدعي إعادة الانتخابات إلا وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أو أحكام قضائية، وهو ما يعكس نزاهة الإجراءات وحرص الدولة على تصويب المسار القانوني عند الحاجة.

أحزاب القائمة الوطنية ترفض التشكيك ومحاولات بث الفوضى

كما أعربت الأحزاب عن رفضها لحملات التشويه المنظمة ومحاولات بث الفوضى من بعض الجهات، مؤكدة أن النقد الموضوعي حق مشروع للجميع دون التأثير على الرأي العام.

ودعت الأحزاب القوى السياسية إلى التنافس الشريف والاحتكام لصناديق الاقتراع واحترام أحكام القضاء، مع التأكيد على أن القانون هو الإطار الحاكم والمشاركة الشعبية حجر الأساس للعملية الديمقراطية، وأن الوحدة الوطنية فوق كل الاعتبارات الحزبية أو المصالح الشخصية.

وأكد البيان أهمية رفع مستوى الوعي السياسي لدى الشباب لضمان دولة قوية وشعب واعٍ، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواصل ترسيخ مؤسسات الدولة وتصحيح المسار بغض النظر عن ضجيج المشككين.

وختمت الأحزاب بيانها بالدعاء لمصر وشعبها، مع التأكيد على حكمة الاختلاف ورشد القرار لجميع الأطراف.

