الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مستقبل وطن يعقد اجتماعا تنظيميا استعدادا لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة

اجتماع مستقيل وطن
اجتماع مستقيل وطن استعدادا لانتخابات الدوائر الملغاة
18 حجم الخط

عقد حزب  مستقبل وطن، اجتماعًا تنظيميًا، لمناقشة الاستعدادات الجارية، لانتخابات مجلس النواب، في الدوائر الملغاة بعدد من محافظات المرحلة الأولى.

مناقشة استعداد مستقبل وطن لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة 

جاء ذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس مجلس الشيوخ السابق، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، الأمين العام، النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب.

كما شارك في حضور الاجتماع، عدد من قيادات الحزب، والأمناء العام المساعدين، وأمين التنظيم المركزي، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، فضلًا عن أمناء الحزب والتنظيم بالمحافظات.

دعم مرشحي مستقبل وطن في انتخابات الدوائر الملغاة 

واستعرض الاجتماع، رؤية حزب مستقبل وطن، لدعم مرشحيه في انتخابات الدوائر الملغاة، والمقرر انعقادها في الداخل يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وتناول الاجتماع، التأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي نهاية الاجتماع، تم فتح النقاش، حول مختلف الموضوعات التنظيمية، بما يعزز مكانة مستقبل وطن بين المواطنين، والعمل وفق رؤية الحزب، بأن يعكس المشهد الانتخابي، مبدأ المشاركة لا المغالبة، للظهور بشكل يليق بحقيقة المنافسة السياسية الشريفة في الجمهورية الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستقبل وطن النواب مجلس النواب الدوائر الملغاة الدوائر

مواد متعلقة

لماذا أحالت الإدارية العليا عددا من الطعون بانتخابات النواب لمحكمة النقض؟

إحالة 32 طعنا من انتخابات الجولة الأولى بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب إلى النقض

قيادات مستقبل وطن تتفقد غرفة عمليات متابعة انتخابات النواب في الدوائر الملغاة

مستقبل وطن يحسم 167 مقعدا في مجلس النواب حتى الآن

الأكثر قراءة

لسوء الأحوال الجوية، تعطيل جميع المدارس والمعاهد الأزهرية في مطروح غدا

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

حماية الأطفال من الإساءات الجنسية ندوة بكلية الآداب بجامعة عين شمس

الجيزة تواصل سحب تراكمات الأمطار وسط حالة عدم الاستقرار الجوي (صور)

مقتل فرد أمن بالعمرانية بسبب خلاف عمل وتصوير زميله أثناء النوم

حسام البدري تفوق على طارق مصطفى، أهلي طرابلس بطلًا للسوبر الليبي على حساب بنغازي

140 ألف جنيه تراجعا في أسعار سيارات GAC Empow بالسوق المحلي

الحجز على حسابات حسن شاكوش بالبنوك لصالح طليقته ريم طارق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التسويق بنظام البيع المباشر، الإفتاء توضح الحالات

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف أتغلب على الوساوس والشكوك في الدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads