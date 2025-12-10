انتخابات مجلس النواب 2025، غرفة عمليات مستقبل وطن تتابع التصويت بالدوائر الملغاة

18 حجم الخط

تابعت غرفة العمليات المركزية لحزب “مستقبل وطن” سير التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا.

قيادات مستقبل وطن تتابع انتخابات مجلس النواب

جاء ذلك بقيادة أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، نائب رئيس الحزب، وبحضور قيادات الأمانة المركزية.



وقبل أيام عقد حزب "مستقبل وطن" اجتماعًا تنظيميًا، لمناقشة الاستعدادات الجارية، لانتخابات مجلس النواب، في الدوائر الملغاة بعدد من محافظات المرحلة الأولى.

مناقشة استعداد “مستقبل وطن” لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة

جاء ذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس مجلس الشيوخ السابق، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، الأمين العام، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب.

كما شارك في حضور الاجتماع، عدد من قيادات الحزب، والأمناء العام المساعدين، وأمين التنظيم المركزي، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، فضلًا عن أمناء الحزب والتنظيم بالمحافظات.

دعم مرشحي مستقبل وطن في انتخابات الدوائر الملغاة

واستعرض الاجتماع رؤية حزب "مستقبل وطن" لدعم مرشحيه في انتخابات الدوائر الملغاة.

وتناول الاجتماع التأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي نهاية الاجتماع، تم فتح النقاش حول مختلف الموضوعات التنظيمية، بما يعزز مكانة مستقبل وطن بين المواطنين، والعمل وفق رؤية الحزب، بأن يعكس المشهد الانتخابي، مبدأ "المشاركة لا المغالبة"، للظهور بشكل يليق بحقيقة المنافسة السياسية الشريفة في الجمهورية الجديدة.

وانطلقت اليوم الأربعاء، عمليات تصويت المصريين بالداخل، في انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بأحكام المحكمة الإدارية العليا، وعددها 30 دائرة في 10 محافظات.

مواعيد التصويت في الدوائر الملغاة بانتخابات مجلس النواب

يأتي ذلك في الوقت الذي انتهى فيه أمس تصويت المصريين في الخارج، على أن يستمر تصويت المصريين في الداخل اليوم وغدا 11 ديسمبر الجاري.

تفاصيل الدوائر الملغاة في انتخابات مجلس النواب

وتجرى الانتخابات في 30 دائرة ملغاة داخل 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

